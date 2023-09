El Arzobispo habla por primera vez sobre su polémica homilía: “No tenía ninguna pretensión política, pero no me retracto de nada”.

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, defiende su homilía en Covadonga el Día de Asturias, que tanto malestar causó en el PSOE y los partidos de la izquierda. “Está cerrado y no me retracto de nada”, ha dicho el prelado en la romería del Cristo de las Cadenas de Oviedo. Eso sí, Sanz Montes admitió que su intervención causó revuelo, pero que no la hizo “con ninguna pretensión política”.

También dejó claro que considera que la actuación del que fuera presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, al besar a la jugadora Jenni Hermoso en plena euforia por la celebración de la victoria en el Mundial, “estuvo mal y lo condeno”. “Fue una cuestión improcedente y deleznable, de alguien totalmente fuera de su lugar que se permite hacer eso”, ha recalcado el Arzobispo de Oviedo. “Cuando voy a Covadonga, el día de la Santina, voy a mi casa y hablo a mi gente”, ha indicado Sanz Montes, que ha insistido en que le gusta escribir y tiene formación, por lo que “cuando escribo o digo cosas las pienso mucho, mido mucho las palabras y las metáforas”. Su homilía pretendía “abrir horizontes” pero “no atacar a nadie ni provocar a ninguno”. El prelado ha resaltado que cuando habla en el Santuario “no hablo de una posición partidista, sino de una serie de valores que nacen de la palabra de Dios y del Evangelio”. Su intervención en la festividad de Covadonga nació “de la tradición cristiana” y ha indicado que sus palabras “las digo sin mencionar jamás a ninguna persona, cosa que no hacen luego que me atacan a mí, y sin mencionar a ninguna sigla política, cosa que no respetan cuando nos atacan a nosotros”. Sanz Montes era consciente de que sus palabras causarían revuelo: “Estoy seguro de que antes de que pronunciase mi homilía estaban ya escritos algunos de los piropos que me han brindado”, ha dicho. Y ha expresado que le “da pena” que algunas personas “hayan sido jaleadas por otras para hacer un discurso que en la distancia corta no sale”. Pero ha resaltado que en su mención al caso Rubiales, al que se refirió como “la leyenda del beso”, pretendía señalar que “sobre un hecho que condeno no estemos machacando durante casi un mes para no hablar de otras cosas”. En cualquier caso, Sanz Montes considera el episodio cerrado y ha reconocido que no ha tenido ocasión de hablar en privado con el presidente del Principado, Adrián Barbón: “Coincidiremos pronto, y en las distancias cortas es otra cosa y podremos entendernos”, ha dicho, consciente de que “lo importante es Asturias y acompañar a las personas que lo pasan mal”.