La jura de Leonor, un acto institucional ajeno a la actual inestabilidad política

Leonor de Borbón y Ortiz jurará la Constitución el próximo 31 de octubre en un acto que reunirá a los diputados y senadores en el palacio de la Carrera de San Jerónimo, con la significativa ausencia del Rey Felipe VI, que sí irá a una celebración familiar posterior en el Palacio de El Pardo. El acto solemne tiene lugar el día que la Princesa de Asturias cumple 18 años. Los pormenores fueron pactados este jueves en una reunión instada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. La jura se produce en un momento de gran inestabilidad, con los dos grandes partidos enfrentados a muerte por la formación de un Gobierno, que, salvo milagro de última hora, no estará constituido para el 31 de octubre. Los constitucionalistas asturianos restan importancia a esta coincidencia. Resaltan que la jura es un acto puramente institucional, y que no debe mezclarse con la lucha política. A partir de la jura, en la que la Princesa Leonor asume el compromiso explícito de respetar escrupulosamente la cláusula constitucional del Estado de derecho, podrá sustituir a su padre y se le irán encomendando funciones delegadas, preparándola para el momento en que suceda a Felipe VI.

El catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset indicó que «no tiene que ver la jura con la situación política, es un acto meramente oficial, previsto en la Constitución, que solo significa que la Princesa Leonor está en condiciones de asumir la Jefatura del Estado y cualquier situación en la que el Rey no pudiese realizar las funciones asignadas».

Para Punset, «lo lógico es que jure la Constitución el día que cumpla los 18 años ante las dos cámaras». Aunque auguró que algunos grupos políticos no acudirán al acto al ser contrarios a la monarquía y al actual sistema, el catedrático restó significación política al acto. «No conviene que este acto se mezcle con la tensión y el conflicto que hay entre los dos grandes partidos actualmente por formar Gobierno», opinó.

Formal y reglado

La profesora contratada doctora del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, María Valvidares, no sin dejar claro que es un dominio de conocimiento que no ha trabajado, también desvinculó la jura de la situación política. «Es un acto muy institucional, muy formal y reglado, más allá de la política. Desde el punto de vista jurídico no hay ningún problema en que la jura se produzca con un Gobierno en funciones», indicó Valvidares.

A la Princesa de Asturias, una vez que jure la Constitución, «le irán encomendando funciones delegadas, como ya le ocurrió a su padre». ¿Qué funciones? Su padre, desde que terminó sus estudios, atendió todo tipo de compromisos institucionales derivados de su condición de heredero de la Corona, participó en eventos de diferentes sectores y ámbitos, realizó visitas oficiales a las Comunidades Autónomas, tuvo encuentros y reuniones con los órganos constitucionales, las principales instituciones del Estado y personajes del ámbito político, económico, social y cultural para estar en contacto con la realidad nacional e internacional.

El catedrático Francisco Bastida también rechazó que «jurídicamente haya algún problema por el momento elegido para realizar el juramento de la Princesa, y políticamente tampoco, porque a lo mejor hay Gobierno para ese día. Sería una cuestión de oportunidad». Con la jura, Leonor «es ya mayor de edad, ya no precisaría de un Regente y estaría en situación de stand-by por si tuviese que sustituir al Rey Felipe VI».

La heredera al trono, que está recibiendo ahora formación militar en la Academia General de Zaragoza, jurará la bandera el próximo 7 de octubre, asiste el día 12 al Desfile de las Fuerzas Armadas y preside el día 20 la entrega de los Premios Princesa de Asturias, en Oviedo. La jura ante las Cortes no será el único acto oficial de ese día, ya que, una vez haya jurado la Constitución, Leonor recibirá el Collar de la Orden de Carlos III en una ceremonia en el Palacio Real en presencia de los poderes del Estado. A dicha ceremonia seguirá un almuerzo con una representación de las más altas autoridades del Estado.