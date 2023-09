Mejorar la atención primaria, acortar listas de espera, salud mental...: los retos de la sanidad asturiana para esta legislatura

Ante esta respuesta, este periódico ha solicitado a expertos destacados de estos tres ámbitos que analicen las necesidades más imperiosas y propongan medidas que consideran necesario implementar a lo largo de los próximos cuatro años. Algunas respuestas son bien conocidas. Es el caso del aumento de la plantilla de facultativos de familia que propugnan tanto el Colegio de Médicos como las sociedades científicas. Asimismo, reclaman un ajuste a la baja de los cupos de pacientes a los que han de atender y añaden una petición de hondo calado político, social y territorial: recortar la lista de centros de salud que están abiertos fuera del horario ordinario para prestar asistencia urgente, cuya dimensión actual consideran excesiva.

Tanto los médicos como las enfermeras sostienen que potenciar la asistencia en las jornadas de mañana, de lunes a viernes, ha de acarrear una disminución de la atención continuada (urgencias en las tardes, noches y festivos). Sin embargo, es bien conocido que en algunos territorios de la región se registran unas fuertes resistencias ante todo lo que suene a restricciones en los servicios sanitarios.

En relación con la gestión de las listas de espera, los especialistas consultados ponen el acento en una cuestión probablemente poco explorada hasta la fecha: "medir" los resultados de la actividad realizada, analizar de manera exhaustiva el "rendimiento" de cada profesional, incluso implantando una "productividad" asociada al mismo. Una conclusión en la que inciden los profesionales es que, en la gestión de las listas de espera, los factores determinantes han de ser la gravedad o la urgencia del cuadro que presente cada paciente, y no el simple tiempo de demora.

La atención a la salud mental se presenta como un epígrafe de peso creciente, particularmente la dirigida a los jóvenes y adolescentes. Unos especialistas ponen más énfasis en los factores de prevención –por ejemplo, más contención en el uso de redes sociales– y otros apuntan a la necesidad de nuevos recursos asistenciales, como una unidad para enfermos psiquiátricos en el hospital gijonés de Cabueñes; o un refuerzo de la nómina de psicólogos en los centros de salud.

Más médicos y un ajuste del número de pacientes por cupo

Los profesionales sanitarios reclaman continuidad en la relación con los usuarios a los que atienden

El criterio clave ha de ser la gravedad, no la demora

Los médicos piden «superar» el modelo de los «planes de choque» e incentivar el compromiso de los profesionales

Enrique González, médico y experto en gestión sanitaria: «El Servicio de Salud (Sespa) se pega diariamente un tiro en el pie aplicando los criterios de gestión de las listas de espera establecidos en 2003, con una población veinte años más joven, sin haber sufrido una pandemia y sin contar con el fracaso de la planificación del relevo generacional de los profesionales. Es preciso adaptar el marco normativo a una realidad muy diferente, sin menoscabo de la transparencia y la garantía de atención. El actual desequilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta aconseja modificar los criterios de priorización. La planificación de la actividad asistencial debe basarse en las necesidades de salud, es decir, la gravedad, el dolor, la limitación para la vida diaria o el trabajo, la edad y, en último lugar, el tiempo de espera. Las evidencias han demostrado, en España y otros países europeos, que el incremento de la oferta no resuelve la situación de demoras e, incluso, como en el caso de las llamadas ‘peonadas’, genera una reducción puntual que rebota pasado poco tiempo. Cambiar el enfoque requiere crear un nuevo espacio de diálogo con los líderes profesionales, basado en la calidad y los resultados en salud».

Alejandro Braña, exjefe de Traumatología del HUCA: «El tratamiento administrativo e informativo de las listas de espera no tiene en cuenta las diferencias esenciales entre los pacientes y los procesos. Está claro que no deben incluirse de manera indiscriminada la espera para una cirugía o un tratamiento oncológicos, o una enfermedad valvular cardiaca grave (procesos que pueden poner en riesgo la vida), con la leve deformidad de un pie o la extirpación de un quiste benigno subcutáneo. Hay que discriminar las listas de espera quirúrgicas, asignando niveles de prioridad y compromisos de espera en función de la gravedad y riesgo para la salud. Urge mejorar la capacidad asistencial de los centros de salud, incrementando, de acuerdo a las necesidades comprobadas, los medios humanos y materiales de los que están dotados. Hay que establecer protocolos consensuados para la realización de pruebas diagnósticas. Adecuar los recursos a las necesidades en cada una de las áreas sanitarias. Mejorar la utilización intensiva de los recursos: actividad vespertina, cirugía ambulatoria... Y, sobre todo, medir, medir, medir (protocolos, resultados, eficiencia...)».

José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA): «La solución estandarizada son sucesivos ‘planes de choque’: trabajo voluntario e incentivado en las tardes. No es justo decir que fracasan totalmente; lo que no consiguen es seguir el ritmo a una demanda exponencial. Pero hemos de superar ese modelo y, en lo que se pueda, mejorarlo. Es preciso combatir el concepto de ‘lista de espera’ como algo ‘único’. No pueden mezclarse patologías demorables con graves no demorables. No se pueden aplicar los mismos tiempos de garantía a especialidades completas. La carencia de profesionales hace inviable un escenario de trabajo ordinario en mañana y tarde. Se debe favorecer e incentivar la vinculación con compromisos temporales más largos para una planificación estructural. Es necesario incluir a los residentes en todos los programas: no se puede desaprovechar recursos. Hay que fijar unos estándares del trabajo de mañana, tanto en cantidad como en calidad, y al que consiga un rendimiento adecuado con una buena gestión premiarle con una productividad variable».