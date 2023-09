La hostelería asturiana, dividida sobre la presencia de perros en los locales

Anda la hostelería asturiana un poco inquieta y con dudas sobre cómo le afectará la ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, aprobada en marzo y que entrará en vigor este próximo viernes 29 de septiembre. Son muchos los frentes abiertos en torno a una norma rodeada de polémica desde su nacimiento y contestada por varios sectores (veterinarios, avicultores, ganaderos, cazadores...). Entre los aspectos más destacados y debatidos figura que los dueños de perros deberán realizar un curso formativo, no podrán dejarlos solos más de 24 horas (tres días en el caso del resto de animales), habrá que esterilizar gatos y para la cría habrá que tener autorización.

El frente que se le abre al sector hostelero tiene que ver con la presencia en el interior de bares, cafeterías y restaurantes de mascotas: ¿pueden o no?, ¿es obligatorio admitirlos o hay opción a elegir? Preguntas que se hacen muchos profesionales pero que no encuentran respuesta en la norma, no muy clara al respecto, más bien les deja la "complicada" decisión a ellos. Este periódico ha tratado de conocer la valoración de la patronal hostelera asturiana Otea, sin éxito. En su artículo 29.2 la ley recoge que "los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualesquiera otros en los que se consuman bebidas y comidas, podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, o de las ordenanzas municipales o normativa específica".

La ovetense Mónica Quirós, de La cava de Floro, cree injusto que no se aclare bien qué se debe hacer y se deje la pelota en el tejado de los dueños de los establecimientos en un asunto, como poco, "espinoso" y que puede dar pie a problemas y malentendidos. "Yo no tengo claro desde luego qué hacer. Pienso en mis clientes fijos con mascotas y aquellos que no las tienen y me siento dividida. Los primeros pueden exigir su derecho a tenerlas dentro y los segundos pedir que no sea así. La norma no lo aclara y creo que habrá polémica, con nosotros en medio", lamenta Quirós.

Como ella, muchos más. Aunque también los hay que lo tienen claro, como Borja Alcázar, al frente del restaurante y bar Abrelatas en Pola de Siero. "Con ley o sin ley en mi local no van a entrar perros, a no ser los indispensables como los de los ciegos o de otras personas que requieren su compañía", zanja. Opina Alcázar que los animales son "para estar fuera de casa. A mí no hay cosa que más me cargue que estar, por ejemplo, por Gijón tomando algo y tener un perro pasándome entre las piernas". Tampoco lo ve bien el hostelero en otro tipo de establecimientos, como tiendas de ropa, "donde se ponen a sacudirse".

Loreto García, al frente de la sidrería El Madreñeru también en Pola de Siero, está en la otra punta. Aplaude que la norma deje elegir al hostelero y, en su caso, ya tomó la decisión hace tiempo: "Yo ya dejo que entren los perros sin problema y me parece muy bien que la ley ampare que los hosteleros decidan hacer lo que estimen oportuno".

Javier Fernández, propietario de la sidrería La Pomar, en La Felguera, y de dos hoteles lo tiene claro: en sus locales no entran mascotas. "Nosotros no tenemos los medios para comprobar el estado higiénico del animal y no sabemos cuál puede ser su comportamiento". Ante esa incertidumbre considera que "se ofrece a los clientes una mayor garantía sanitaria si no se deja entrar animales". De hecho, ya ha colocado carteles en sus locales advirtiendo de que no está permitida la entrada a mascotas.

En el Palacio de las Nieves, otro de los establecimientos de referencia en la cuenca del Nalón, las admiten desde hace tiempo, "básicamente, perros y gatos, de razas que no sean agresivas". Pero advierten de que la ley abre un melón muy peligroso. "Qué pasa si vienen con un cocodrilo o con una boa constrictor porque su mascota es esa. Siempre habrá alguien que certifique que no necesariamente es peligroso ese bicho". Por eso reclaman que se dé "una vuelta todavía a esa legislación" ya que advierten: "Hay que tener en cuenta también que hay animales que pueden ser transmisores de enfermedades, que si lo que estamos haciendo es meterlo en habitaciones destinadas básicamente a humanos, podemos a veces correr algún riesgo".

No tiene claro qué hacer Lorenzo Turrado, que regenta el Mesón El Viso", uno de los establecimientos con más solera de Buenavista, en Oviedo. De momento, estudiará la ordenanza y la ley para tomar una decisión a partir del día 21. Su local se encuentra precisamente al lado de una clínica veterinaria. Por su parte, Carlos Javier Castro tiene claro que no dejará acceder a los perros al interior de sus locales, La Quimera y El Mito, en la calle Pedro Miñor (Oviedo). Además, le resulta "injusto" hacer discriminaciones por el peso de los animales, como recoge la norma.

"Cada cosa tiene que estar en su sitio", opina Christian Valle, de la gijonesa sidrería Nueva Uría. "No tengo ningún problema con los animales, pero no me gustaría que entrasen en un local de comidas. Los hay que no se mueven, es verdad, pero también los que son cansinos, que están ladrando sin parar", argumenta el hostelero de Gijón. La decisión se apoya en su experiencia: "Alguno, si te despistas, lo tienes de pie encima de la mesa para comerte un pincho. Es como si vas a al Corte Inglés y está el perro oliendo toda la ropa".

Otra visión tienen los responsables de Casa Tino. En su caso, sí permiten el acceso a la zona de bar, pero no en el restaurante. "Vamos a seguir como hasta ahora. En el bar, que es más de tomar algo y no tanto de comer, vamos a mantenerlo, porque nunca hemos tenido problemas con los perros que entran. Pero en el restaurante vamos a no dejar pasar perros porque ya hay gente mayor que les puede molestar", señalan los gijoneses.

Los hosteleros consultados en Avilés son más "dog friendly", es decir, se marcan en defensa de los animales. David Franqueira así lo remarca: "Siempre he dejado entrar animales en mis bares y voy a seguir haciéndolo. Hay animales que tienen más educación que algunas personas. Los límites los pone el sentido común, la propia educación. Cuando voy a algún bar con mis hijos no les dejo que corran y molesten. En definitiva, que las mascotas seguirán siendo bienvenidas en mi casa".

Y Begoña Redondo, lo mismo: "Siempre habían podido entrar en el local, mientras no moleste a nadie. De hecho les pongo bebedero y tengo chuches para ellos. Siempre y cuando no moleste a la gente. Me rijo por el sentido común y la educación. Soy animalista".