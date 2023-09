El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió ayer la necesidad de "ir de la mano con otras comunidades autónomas" ante la negociación de una nueva financiación autonómica, en un encuentro que mantuvo con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en Vegadeo. Barbón se mostró rotundo sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno central pueda lograr el nuevo modelo, que no lograron revisar Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez en las legislaturas precedentes: "No habrá reforma de la financiación si no hay más dinero en la cesta", sostuvo el presidente asturiano.

Para Barbón, el debate político sobre la reforma del sistema de financiación autonómica "no será entre partidos, sino entre comunidades autónomas",y en él Asturias mantendrá la exigencia de que se garanticen los recursos económicos necesarios "para la prestación de unos servicios públicos de calidad". Barbón consideró lógico que autonomías como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana mantengan posiciones bien distintas a la acordada por Asturias y otras siete autonomías en la Declaración de Santiago, firmada también por Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Cantabria, que reivindican una financiación que tenga en cuenta más allá del número de habitantes factores que inciden en el coste de la prestación de los servicios, como el envejecimiento y la dispersión de población entre otros. Rueda, por su parte, mostró su rechazo a la exigencia de los independentistas para condonar la deuda a Cataluña. "Las deudas no se condonan, se mutualizan y solo falta que se distribuya entre quienes hemos cumplido", planteó Rueda. Barbón también coincidió con su homólogo gallego en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda confirme el importe de las cantidades a cuenta que adelantará el Estado a las autonomías para poder elaborar los Presupuestos "porque no se pueden hacer sólo con estimaciones de ingresos, porque los gastos que vamos a tener ya los sabemos, planteó el presidente de la Xunta. El encuentro entre los presidentes de Asturias y Galicia también sirvió para poner encima de la mesa asuntos que conciernen a ambas comunidades. El presidente de Galicia se mostró partidario de aprovechar la energía eólica marina, preservando su convivencia con la actividad pesquera y Barbón agradeció la valentía de su propuesta ante los debates políticos que se avecinan en Asturias sobre esta materia para esta nueva legislatura. "No nos vale solo producir energía, necesitamos que sea a un precio razonable para que las empresas consumidoras puedan competir" planteó Barbón. La situación con la tasa turística también fue otro asunto tratado en el encuentro de Vegadeo. Rueda admitió que la tasa turística existe en otros países pero afirmó que Galicia puede asumir la llegada de más visitantes "con sentidiño". Barbón afirmó que en Asturias se planteó en un encuentro de alcaldes, pero sin generar demasiado interés.