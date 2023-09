¿Discurso de Estado o investidura “fake”? La visión de los diputados asturianos sobre la intervención de Feijóo

Lo inédito sería que hubiese una posición compartida: los diputados asturianos en el Congreso analizaron de manera discrepante la intervención del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de lograr su investidura como Presidente. Los parlamentarios populares asturianos destacaron la “altura de miras” y el “tono de líder de Estado” del gallego, mientras que los parlamentarios de la izquierda lo desmerecieron por el hecho de que partía con un imposible para lograr los apoyos necesarios. “Investidura ‘fake’”, han llegado a denominarla los socialistas

Esther Llamazares, que fue cabeza de lista del PP en las pasadas generales por Asturias, no dudo en calificar de “brillante, clara, concreta y moderada” la intervención de Feijóo en la cámara baja. “Ha dejado claro qué puede hacer por este país y qué no está dispuesto a hacer para llegar al gobierno”, ha dicho la diputada popular a LA NUEVA ESPAÑA. A su juicio, el discurso del presidente popular ha explicitado “un programa serio y trabajado para los próximos cuatro años”, resaltó sus referencias a comunidades y ayuntamientos “dejando claro que conoce las necesidades de los ciudadanos y sus territorios”. Respecto a la mano tendida a pactos de Estado, afirmó que estos “dan respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos” y que “no ha quedado institución ni colectivo al que no haya hecho referencia y haya tendido la mano”. “Puso además en valor el esfuerzo que nuestros antecesores, de todo color político, pusieron por el bien de este país y su salud democrática”, recalcó para calificar de “discurso de jefe de Gobierno” la intervención de Núñez Feijóo.

Por su parte, Silverio Argüelles, diputado del PP, considera que el discurso fue “impecable”, centrado en “exponer un proyecto común” sin someterse a las “exigencias independentistas”. “España no es patrimonio de nadie, es un gran país en el que cabemos todos”. También resaltó Argüelles los seis grandes asuntos sobre los que Feijóo tendió la mano y resaltó “las propuestas reales” de un programa de gobierno que contrasta con “un PSOE sin proyecto” por la intención de Pedro Sánchez de “negociar únicamente su permanencia, sin afrontar el debate en el hemiciclo”.

Argüelles cree que no debería ponerse en marcha “medidas que divida España” o establezcan “ciudadanías de segunda mano”, por lo que recalcó, desde el punto de vista asturiano, que Barbón no quisiera reunirse con Feijóo. A su parecer, el presidente asturiano “está dispuesto a cualquier cosa ara conseguir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa”. “El gobierno de Feijóo sería para todos, pero para el de Sánchez Asturias no es prioritaria”, dijo. “¿Alguien duda de que cualquier inversión estatal irá antes al País Vasco que a Asturias?”, destacó.

Feijóo se refirió en su intervención al Corredor Atlántico, una necesidad relevante para Silverio Argüelles y a la que también hizo referencia la diputada popular Mercedes Fernández. “El Corredor del Atlántico tuvo reflejo en su discurso, y se refirió a Asturias y reivindicó el noroeste peninsular y sus comunicaciones”, ha señalado Mercedes Fernández. Para la expresidenta del PP asturiano, Feijóo “se presentó como un presidente fiable, que ofreció estabilidad y pactos de Estado”, además de que reivindicó “el espíritu de la Transición y el entendimiento de los grandes partidos en las cuestiones de Estado”. Fue, dijo Fernández, “un verdadero discurso en defensa del interés general de los españoles”.

"Una pérdida de tiempo" para el PSOE

El entusiasmo popular choca con la clara decepción que Feijóo supuso para los diputados socialistas asturianos en el Congreso de los Diputados. “Ha sido el discurso de un anti líder, que solo ha pretendido justificarse ante los suyos”, aseguró la cabeza de lista de los socialistas asturianos, Adriana Lastra. Lastra cree que todo este tiempo hasta el debate de investidura “no ha sido más que una pérdida de tiempo” por parte de un Feijóo que “no ha presentado proyecto de país más allá de las generalidades” y que “ha insultado al adversario que supuestamente pretendía seducir”. Lastra resumió lo sucedido esta mañana en el Congreso con la expresión de “investidura ‘fake’, de un líder cuestionado ya en época de descuento”.

Otro socialista, Roberto García-Morís, calificó la intervención de “discurso de oposición dirigido a su propio partido”. “Las pocas propuestas de gobierno que hizo no son creíbles, porque algunas son contrarias a lo que el PP ha hecho estos años, que ha sido oponerse a todo”, ha dicho. En su opinión, los populares “deberían reflexionar si España puede estar más de un mes esperando por una investidura para esto”.

Alianza con la ultraderecha, dice Sumar

En la bancada de la izquierda, Rafa Cofiño, diputado de Sumar, reflexionaba sobre las dificultades que “los españoles tendrán para entender de qué está sirviendo esto”. “El debate era un callejón sin salida, la intervención ha sido confusa, o con ánimo de confusión”, con música de fondo contra la amnistía “confundiendo de nuevo sobre qué supone tener una mayoría para gobernar, con datos y propuestas erróneos”. Lo único que Cofiño cree que queda claro es que Feijóo “se alía con la ultraderecha” apoyando “planteamientos negacionistas de la violencia machista, de los objetivos de desarrollo sostenible” y avalando intenciones de “terminar con las comunidades autónomas”.

"Solo cabe la unión contra los enemigos de España", sostiene Vox

Por último, el diputado de Vox José María Figaredo no dudó en agradecer a Feijóo su “reconocimiento” a los gobiernos de coalición entre el PP y Vox. Figaredo ve “incorporaciones al discurso” de algunos puntos de su formación, “como el plan nacional del agua, la defensa del español o la lucha contra la ocupación”. “En estos momentos no debemos entrar a señalar las diferencias entre los partidos. Solo cabe la unión para tratar de impedir que los enemigos de España conformen ese gobierno cuyo único objetivo será trocear la soberanía nacional”, ha concluido.