Llegar al 20% de la población, el reto de la tarjeta pública de transporte en Asturias

Entró el Presidente del Principado en la sede del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y cuando salió casi una hora después lo hizo convertido en un nuevo usuario de la tarjeta Conecta. Puede que Adrián Barbón tuviera envidia sana de Elena López, la asturiana número 100.000 que la ha solicitado y a la que él mismo entregó por alcanzar tal cifra redonda un práctico regalo: un año de viajes gratis en el transporte público de Asturias con la tarjeta.

O quizás Barbón se picó –en el sentido cariñoso de la palabra– con LA NUEVA ESPAÑA, al ser preguntado si él mismo disponía de esa tarjeta que con tanto ímpetu acudió a recomendar a la nueva sede del CTA en Oviedo, donde el trajín es constante y han llegado a registrar hasta 2.000 personas en un solo día para solicitar o resolver cuestiones respecto a Conecta.

No la tenía, no. Así que el Presidente aprovechó para tramitarla –"ahora por razones obvias de seguridad no voy en transporte público, pero siempre lo he usado, no me gusta conducir aunque tengo carnet y no era raro antes verme en el tren de Laviana a Oviedo, o Gijón"– y animar al resto a que lo hagan, ya que el objetivo es alcanzar las 200.000 tarjetas expedidas.

"Se han superado las expectativas de 100.000 en 5 meses, ahora el objetivo es llegar a 200.000. Hay que darse cuenta de que estamos hablando de que el 10% de la población asturiana ya tiene la tarjeta Conecta. Es una brutalidad esto. Si ustedes hacen la comparativa con otra comunidad autónoma, desde luego vamos muy a la cabeza. Desde aquí, sabiendo que los números redondos, cuando alcanzan cierta cifra, tienen un beneficio de un año de gratuidad, yo animo a la gente a que la suscriba".

Tramitación

La tarjeta ha calado por ser práctica y efectiva: por 30 euros máximos al mes se viaja gratis en la red pública por toda Asturias. Se recarga en quioscos o establecimientos habilitados, bien a través de internet o la aplicación móvil, y por la cantidad que uno quiere. No caduca.

"No nos damos cuenta de la importancia que tiene esta apuesta", recalcó Barbón. "El gobierno de Asturias entendió que cuando hablamos del transporte, de la sostenibilidad, de todas estas cuestiones que tienen mucho que ver, pues que había que hacerlo con hechos. Y frente a otras comunidades que simplemente aplicaron determinadas rebajas hasta que duró la financiación del Gobierno central, nosotros optamos por el camino de consolidar esta tarjeta". Lógicamente esto cuesta dinero, dijo el Presidente. Para pagarlo, recalcó, están los impuestos.