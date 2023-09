La mención de Feijóo a Asturias en su discurso para la investidura: “Frenar su declive industrial”

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una doble mención a Asturias con un mensaje directo. Si llega a La Moncloa, el líder del PP ha comprometido su apoyo a Asturias para “frenar su declive industrial”. Una intervención que arrancó aplausos desde la bancada popular, donde se hizo manifiestamente visible el entusiasmo de la diputada Mercedes Fernández, que ha vuelto a la Cámara Baja de la mano de Núñez Feijóo. El candidato del PP también hizo hincapié en esa misma alusión a Asturias a la necesidad de defender el Corredor Atlántico, que también reivindican otras comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León y el País Vasco.

Sin nombrarlo de manera explícita, Feijóo mandó un recado al presidente del Principado, Adrián Barbón, al explicar que había intentado hablar con todos los presidentes autonómicos para conocer sus propuestas e ideas de cara al pacto territorial, pero con algunos no fue posible “simplemente porque no han querido o no les han dejado”, aunque si matizó que sí lo había hecho con el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.