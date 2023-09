Mónica Perela, Msr. Cleanor en redes, es una influencer organizadora profesional. En esta entrevista hablará sobre la importancia del orden para llevar una vida más tranquila. El orden, además de visualmente, puede ayudarnos a controlar mejor las emociones y a gestionar la ansiedad, a optimizar nuestra creatividad y a rendir mejor invirtiendo el mismo tiempo.

-¿Qué es la vida sin orden?

Pues teniendo en cuenta que, en el lado opuesto al orden está el caos, en función del grado de ausencia de orden que haya en nuestra vida, estaremos más cerca o más lejos de que nuestra vida sea un caos.

Puede que solo haya algo de desorden en las cosas que hay a nuestro alrededor, y que nos generen ruido visual, falta de paz y ausencia de bienestar en nuestra propia casa. O puede suponer una falta de control de nuestro tiempo. Que le pongamos atención a las cosas que nos piden los demás en lugar de poner el foco en lo que nosotros deseamos o nos gustaría hacer, y que esto nos genere una falsa sensación de falta de tiempo, al no saber priorizar las tareas. Y puede que esto nos agobie, y nos lleve a situaciones de estrés. Algo que suele suceder es que, cuando no hay control sobre el tiempo, vamos como ¨pollo sin cabeza¨, y terminamos comprando por impulso, o no planificamos con antelación suficiente, y cualquier compra o plan nos sale más caro, lo que afecta negativamente a nuestras finanzas personales.

Si no hay orden en ninguna de estas 3 áreas de nuestra vida (espacio, tiempo y dinero) se produce el caos. Hay una frase que me gusta mucho, y con la que me siento muy identificada, de Escher, que dice "Adoramos el caos porque amamos producir orden". Y de ahí, que el caos, o una vida sin orden signifique para mí un sinfín de posibilidades para poner un orden nuevo.

-¿Por qué es tan importante tener una vida ordenada?

-Es importante porque con una vida ordenada obtenemos numerosos beneficios que mejoran nuestra calidad de vida. Tener una casa en orden no es solo una cuestión estética, y que todo esté bonito para cuando viene una visita, va mucho más allá. Estos beneficios van desde lo material hasta lo mental. Tener una casa en orden y bien organizada hace que las cosas trabajen para nosotros, y no que nosotros trabajemos para las cosas. Además, recuperas espacio, ganas tiempo, y ahorras dinero. Y también, evitas discusiones familiares, te rodeas solo de lo que te gusta y te da felicidad, tomas consciencia de las cosas que tienes, dejas de acumular objetos estropeados o que no utilizas. El orden en tu casa o en tu trabajo te proporciona control, y todo aquello que te hace sentir que controlas tu vida te da paz, y te ayuda a eliminar, o al menor reducir, la ansiedad y el estrés.

-Además de evitar problemas de ansiedad, estrés, una buena organización nos permitirá ahorrar ¿no?.

-Sí, efectivamente. La gestión de nuestras finanzas personales, debe comenzar elaborando un presupuesto con nuestros ingresos y nuestros gastos. Esto nos va a ayudar a decidir dónde va a ir nuestro dinero, en lugar de tener que preguntarnos a final de mes dónde se ha ido. En este presupuesto destinaremos una cantidad al ahorro. Existe la falsa creencia de que el ahorro es aquello que nos sobra a final de mes, y ha de ser al contrario, debemos adelantarnos y apartar nada más cobrar una cantidad para el ahorro. Yo recomiendo hacer una transferencia periódica del 10% de los ingresos a otra cuenta para evitar tentaciones. Otra forma de ahorro que nos proporciona una buena organización es gastar de manera consciente, es por ejemplo, comprar solo aquello que necesitamos y no caer en compras impulsivas.

-Supongo que a la hora de comer, una buena organización es importante.

-Por supuesto. Tanto en alimentación como a la hora de hacer la compra, una buena organización juega a nuestro favor. Esto va a evitar que comamos la opción más rápida y, a lo mejor menos saludable. Nos va a ayudar a elaborar un menú equilibrado, y también a sacar el mayor partido a las ofertas disponibles. Si además llevamos una lista de la compra elaborada previamente con la cabeza fría, y nos ajustamos a ella, ahorraremos tiempo y dinero.

-Háblenos de su libro.

-“Pon un Orden Nuevo” está pensado para hacer llegar a más gente mi método de organización. No todas las personas a las que el desorden les supone una frustración, deciden contratar los servicios de una organizadora profesional. Con este libro, tendrás en tu mano mi método, para poder llevarlo a cabo por ti mismo. He recogido, de manera sencilla, todo lo que yo he aprendido, y que sé que funciona para conseguir reconquistar, controlar, y optimizar el espacio, el tiempo y el dinero. Es una forma de compartir la felicidad que a mí me ha proporcionado el orden.

Además, es un libro interactivo. Hemos utilizado códigos QR para mostrar la técnica del doblado vertical de los distintos tipos de prenda y que resulte más sencillo aprender y practicar esta forma de organizar la ropa.

-Cuéntenos un poco acerca de su colaboración con masymas.

-La colaboración de Mrs. Cleanor con masymas se concreta, por un lado, en talleres prácticos y charlas formativas en el Espacio 360. Estos son de diversas temáticas. En lo que a mí respecta he llevado temas como, mejorar el orden en nuestro espacio, organizar mejor nuestro tiempo y gestionar mejor nuestro dinero, a través de píldoras formativas, y acciones que se pueden incorporar en el día a día. Hasta cómo organizar la cocina, la despensa y la nevera, de forma que las personas que asisten se llevan un paso a paso concreto para hacerlo por sí mismas.

Por otro lado, a través de mi participación en el podcast "Queremos ayudarte”, en el que Carmen Ordiz nos conduce, de manera magistral, a todos los que pasamos por delante de sus micrófonos, y consigue que compartamos nuestra experiencia profesional para ayudar a la mayor cantidad de gente.