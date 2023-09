Punset cifra en tres meses el plazo para superar el atasco por las huelgas de Justicia

El magistrado Jorge Punset Fernández, titular del Juzgado de lo Contencioso número 5 de Oviedo, acaba de ser reelegido como juez decano de Oviedo y se marca como objetivo para los próximos cuatro años la renovación de los medios informáticos y concentrar los edificios judiciales en Llamaquique. "Necesitamos unos sistemas informáticos que no se colapse, modernizar los equipos de todos los juzgados. Ha habido una renovación parcial de los equipos de jueces y Letrados de la Administración de Justicia, pero los equipos de los funcionarios no se han renovado", indicó. Punset admitió que es cierto que los ordenadores tardan mucho en encender, porque "son antiguos, son PC’s de 2012 y 2013, están al máximo de su capacidad operativa".

Los juzgados de Oviedo resuelven dentro de unos márgenes razonables. "En otras zonas del país están señalando para 2026 e incluso 2027, están absolutamente colapsados. Aquí podemos tener asuntos como mucho para el año que viene", aseguró.

Punset admitió que la huelga de funcionarios tuvo más influencia que la de Letrados, porque hubo un seguimiento muy significativo de mayo a julio. "Hay una bolsa importante de asuntos y demandas, es un retraso que se podrá solventar en los próximos meses. Ahora se está estudiando un plan de refuerzo para los juzgados más afectados. Tendría que ser un plan retribuido para que funcionarios, Letrados y jueces puedan incrementar su horario de trabajo, resolver un porcentaje de asuntos superior al normal, para quitar de encima de la mesa esa bolsa de asuntos", explicó. "Imagino que un trimestre tendría que aprobarse para solventar esa bolsa", añadió.

Según el magistrado, "están subiendo sobre todo los asuntos civiles. Se ha aprobado el Juzgado número 12 de primera instancia, que en teoría va entrar en funcionamiento a principios de año y supondrá un alivio para el resto de juzgados de esa jurisdicción".

Eso sí, "la cuestión es donde ubicarlo. En el edificio de Telefónica se están haciendo obras para poder utilizar alguna de esas plantas con su sala de vistas, despacho del Letrado, del juez..., un espacio donde pueda haber varios juzgados. De aquí a fin de año habrá que decidir dónde va ese nuevo juzgado".

Punset expresó su deseo de que en estos próximos cuatro años se resuelva el problema de la dispersión de sedes de Oviedo. "No va a haber un edifico nuevo. Si al final podemos utilizar el de la Facultad de Ciencias, que es grande y tiene una fachada de cierta prestancia, podríamos estar más liberados, sería genial. Lo más urgente concentrar en Llamaquique los juzgados y llevar la audiencia al edificio de Ciencias".

Y es que ahora "el ciudadano no sabe muy bien a dónde ir". No dudó en calificar los edificios de la Audiencia y los Juzgados de Oviedo como "funcionalmente una pesadilla, como el laberinto de Minotauro, Teseo no habría salido vivo de aquí".

No obstante, se siguen buscando mejoras. "Ahora estamos intentando crear un espacio de atención a menores, con una sala de exploración, una sala de recepción..., crear un entorno en el que el menor no se sienta presionado o cohibido".

El magistrado aseguró que "no hay perspectiva de huelga" a pesar del incumplimiento del acuerdo de subida de sueldos. Y recalcó: "No estamos contentos con los ataques que hemos sufrido, con la aplicación de leyes como la del ‘solo sí es sí’, la crítica a las resoluciones judiciales tiene que ser jurídica, no ir al ataque personal, se traspasa una línea de respeto y consideración entre poderes".