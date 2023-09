Salud se propone bajar la cifra de pacientes que no acuden a las citas con el médico

Así lo expuso ayer la nueva titular del departamento, Conchita Saavedra, en el marco de una comparecencia en la que desgranó los ejes prioritarios de su programa para esta legislatura: reforzar la atención primaria, disminuir las demoras, revisar el mapa sanitario e impulsar un nuevo modelo de atención a la salud mental.

En un mes de actividad media, en la sanidad regional se contabilizan unas 150.000 consultas con el especialista. En los ámbitos de gestión se estima que fallan al encuentro entre el 5 y el 10 por ciento de los enfermos citados: ahí es donde la Administración observa margen de mejora. También en el epígrafe de la atención especializada, la titular de Salud aseguró que "se crearán circuitos preferenciales para los pacientes oncológicos".

A preguntas del diputado de Foro Adrián Pumares, la Consejera negó la acusación formulada por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), publicada ayer en LA NUEVA ESPAÑA, según la cual los gestores sanitarios practican una "ingeniería de listas" en virtud de la cual "cuando un paciente se aproxima al tiempo máximo en lista, se le reintroduce, y así siempre se mantienen tiempos medios bajos, a pesar de que el número de pacientes en lista crece y el tiempo real de cita puede ser hasta de dos años". Saavedra respondió que, "por suerte, el sistema sanitario público está absolutamente informatizado", de manera que existe "una trazabilidad" de todo lo que se hace.

Como enfoque general de su comparecencia, la consejera de Salud indicó ante los diputados que conforman la Comisión de Salud del Parlamento regional que "el objetivo principal e irrenunciable" de su plan de gobierno se centra en "fortalecer y modernizar el sistema sanitario público".

Acompañada por todo su equipo, la Consejera inició su intervención con un recuerdo para el periodista Marcelino Gutiérrez –director del diario "El Comercio", fallecido anteayer domingo–, para su familia y para sus compañeros de trabajo. Lo mismo hicieron todos los intervinientes en el acto.

La revisión del mapa sanitario puede generar "suspicacias", admitió Saavedra, quien hizo hincapié en que "no sé reducirán hospitales ni centros de salud: se mantendrá toda la red de atención primaria y hospitalaria, y se garantizarán todas las prestaciones y la cartera de servicios".

La Consejera argumentó que el cierre de un hospital aumentaría la mortalidad en su zona de influencia un cinco por ciento durante el año siguiente. En relación con la futura normativa para la provisión de profesionales en los puestos de difícil cobertura, Conchita Saavedra anunció que los médicos que vayan a trabajar a las alas de Asturias "tendrán incentivos salariales y profesionales".

Según la titular de Salud, "la movilidad forzosa no puede ser la solución" para dotar de personal los servicios sanitarios de la periferia. "Pretendemos que sean incorporaciones consensuadas", señaló Saavedra, quien detalló que "habrá una mayor coordinación de los hospitales pequeños con los hospitales de referencia", lo que permitirá, entre otras posibilidades, movimientos de médicos entre unos y otros.

La Consejera anunció para "los próximos años" una ampliación de la cartera de prestaciones de la red de atención primaria. Los centros de salud "aumentarán su capacidad de resolución con el uso de los equipos y dispositivos que se han adquirido recientemente, como ecógrafos o retinógrafos". Las mejoras incluirán "el refuerzo del papel de la enfermería", así como más facilidades para los pacientes crónicos, principalmente personas de edad avanzada.

En relación con la salud mental, la Consejería aspira a "aumentar el número de psiquiatras y psicólogos para reforzar la asistencia". Ahora bien, el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López, pinchó este globo poco después de que empezase a volar: "En el mercado no hay psiquiatras y se nos está agotando la bolsa de demandantes de empleo de psicólogos". En consecuencia, apostilló Ángel López, "el Plan de Salud Mental contempla la creación de unas plazas que no podremos cubrir". El responsable de Salud Mental descartó la opción de crear una unidad de psiquiatría juvenil en el Hospital de Cabueñes, pues estima suficiente llegar a diez camas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

En el capítulo de infraestructuras, Salud se compromete –entre otras acciones– a concluir las obras de los centros de salud de Nuevo Roces y Pola de Lena, a "reiniciar" las de Sotrondio y a culminar la primera fase de la ampliación del Hospital de Cabueñes (Gijón).

El PP reitera su oferta de "un pacto por la sanidad que reduzca las listas de espera y la burocracia" pero pide "menos ideología"





Tras la exposición del programa sanitario para los próximos cuatro años, y las preguntas de los diputados a la consejera de Salud, llegó el turno de la exposición de conclusiones por parte de los diversos grupos de la Junta. Pilar Fernández Pardo (PP) pidió a Conchita Saavedra que "no repita los errores cometidos en su gestión anterior" y tendió la mano a "un gran pacto por la sanidad que reduzca las listas de espera y la burocracia". La diputada popular urgió a "actuar sobre salud mental y atención primaria". Y se mostró escéptica ante la gestión de "un Gobierno que ya ha demostrado priorizar la ideología frente a la ciencia, cuando desde el PP consideramos que en materia de salud hay que invertir esos términos: más ciencia y menos ideología". Desde Vox, Sara Álvarez Rouco señaló que, "a la vista de los antecedentes, vamos a tener más de lo mismo en sanidad porque la gestión socialista se ha mostrado claramente ineficiente". A juicio de la portavoz de Vox, "el Plan de Salud Mental nace muerto por no ir a la raíz del problema, que está en el esquema social que promueve la ideología socialista". El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel González Vegas, lamentó las intervenciones de PP y Vox, pues a su juicio "pretenden desprestigiar al sistema sanitario público con mensajes a veces catastrofistas". Aún así, admitió que "hay margen de mejora" en un sistema sanitario que, eso sí, "no deja a nadie atrás". El único diputado de Foro, Adrián Pumares, instó a la consejera de Salud a "reforzar los hospitales comarcales, identificar las plazas de difícil cobertura, mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y reducir las listas de espera con una gestión profesional y centrada en las necesidades y la realidad de los pacientes". La diputada de Podemos, Covadonga Tomé, coincidió con la consejera de Salud en que el objetivo prioritario es modernizar el sistema sanitario para recuperar la confianza de la población. "Gracias porque hay ideología en las políticas de salud. Es imprescindible. Esta ideología es la que garantiza el acceso universal y la equidad en el territorio. Confío de su Consejería que siga presente la ideología", señaló la diputada morada.