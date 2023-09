"En Asturias tenemos que creérnoslo y, a la vez, hacer más por ser mejores"

Adolfo Santos Folch (Avilés, 1981) atesora a sus 42 años una trayectoria laboral, con dieciseis años en la Corporación Masaveu tras etapas previas en el Ayuntamiento de Avilés y la Universidad. Hijo de emigrantes, leonés y andaluza, en Alemania, este experto en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo y campeón de Asturias de ajedrez en su juventud, recurre al peón como metáfora para explicar el desenvolvimiento en la vida. Este jueves (18:00 horas) dará una conferencia, organizada por el sindicato CSIF, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones (Siero), donde desarrollará sus ideas sobre "la perseverancia atómica, la fe ciega y el entusiasmo útil" con un objetivo: "Busco revolver a la gente desde pequeñas cosas".

–¿Qué encuentra quien va a sus conferencias?

–Muchas cosas, soy muy caótico. Por ejemplo, de que convivimos con el fracaso a diario y de qué se puede hacer, sabiendo que en los 1.440 minutos del día habrá momentos en los que pensamos: "No puedo". Pero siempre podemos hacer algo más de lo que pensamos, aunque sean pequeñas cosas. En la "mutuoayuda" es clave tener claro que solo puedes ayudar a quien quiera dejarse ayudar. En hora y media no puedo cambiar la vida a nadie, pero me gustaría influir positivamente.

–Desarrolle su concepto sobre el peón del ajedrez.

–Todos somos peones, pero no tiene nada que ver un peón en la casilla de salida, en segunda fila, que un peón en la sexta. No es lo mismo ver un peón mustio, deshecho, fundido, como vamos muchas veces por la vida, sin luz, que un peón en sexta fila, algo más razonable: una persona que se ve capaz, que aún sabiendo que muchas cosas no van a salir, cree que alguna si podrá ir adelante. Transmitimos lo que somos. Yo he tenido vacíos y el ajedrez siempre ha estado ahí, por eso lo uso como metáfora para ayudar a los demás.

–¿Qué define como "perseverancia atómica"?

–Es la constancia en grado máximo. Un hábito no lo es si no lo haces casi todos los días. Tampoco hacen falta heroicidades. Es algo que una vez que repites, construyes pequeños escalones y te das cuenta de que ya no te cuesta como al principio. Es pasar de no disfrutar a disfrutar. ¿Cómo mejoras en deporte, comunicación o lectura? Practicando a diario. Las personas nacemos pero, sobre todo, nos hacemos. La "perseverancia atómica" cambia tu cabeza, te dota de confianza.

–¿Y a qué llama "entusiamo útil"?

–La "perseverancia atómica" hace que tengas fe ciega y confíes más en ti. El "entusiasmo" útil es ir con un ilusión, sabiendo que a lo largo del día van a llegar momentos de desmotivación. Se trata de volver rápido a un estado de ánimo de tener ganas. Eso del "si quieres, puedes" es mentira o, como mucho, una verdad a medias. El entusiasmo útil se corresponde mejor con la idea de que "hace más el que quiere, que el que puede", sabiendo que no te va salir casi nada, pero eso es mantener el ánimo.

–¿En una sociedad tan líquida y volátil como la actual no hay más riesgos para aconsejar la idea de perseverar?

–Hay más riesgos, pero también más oportunidades que nunca. Por ejemplo, el móvil es la mejor herramienta para acelerar tu aprendizaje y acelerar tu desarrollo personal, pero también puede ser un arma de destrucción ma poararssiva en una persona sin fe ciega de la buena porque cualquiera te puede vender la moto. Siempre conviene pararse, pensar y elegir la mejor opción.

–¿Marcó la pandemia un punto de inflexión para las relaciones sociales y laborales?–

Sí, nos ha cambiado a todos los niveles. A algunas personas les ha hecho reflexionar sobre el sentido de su vida en todos los planos, el físico, el laboral, el social y el espiritual. La pandemia fue un drama, pero la gente puede superar los dramas para ir a mejor.

–Ha trabajado en el sector público y en el privado. ¿Cuáles son las principales diferencias?

–El sector público tiene el gran riesgo de la posible desmotivación, por pensar que ya está todo hecho. Y el sector privado tiene otros problemas, quizá el principal sea la incertidumbre, que puede ser matadora.

–¿Detecta falta de autoestima en la sociedad asturiana?

–Tenemos que ser mejores. Asturias es una tierra maravillosa, con grandísimas oportunidades, una naturaleza espectacular, puertos maravillosos y cuando llegue el AVE ya no podremos quejarnos eternamente. Tenemos que creérnoslo y a la vez hacer más por ser mejores, tener más entusiasmo.