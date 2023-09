De la derrota orgullosa a un discurso decepcionante y de confrontación: así vieron los diputados asturianos la investidura fallida de Feijóo

La ajustada división del Congreso de los Diputados en la investidura de Alberto Núñez Feijóo ha tenido su reflejo en la posición de los diputados asturianos en el hemiciclo. Cada cual, en su terreno ideológico, ha valorado su reflexión sobre dos días de debate en los que el líder del Partido Popular ha afrontado un destino que ya estaba claro: la imposibilidad de lograr la mayoría para ser Presidente, ceder el testigo a que lo intente el socialista Pedro Sánchez, y activar el cronómetro de descuento hacia una posible repetición electoral.

Esther Llamazares, cabeza de lista del PP, resaltó la “contundencia y claridad” de Feijóo para “presentar un proyecto de gobierno para el país” bajo un “compromiso de igualdad” con independencia del territorio en el que vivan. Llamazares destacó las menciones a Asturias “más que las de Pedro Sánchez desde que entró en el Congreso). A su juicio, tuvo una “claridad extraordinaria para dejar en evidencia las razones reales de los diferentes grupos para apoyar un gobierno de Pedro Sánchez”.

La diputada popular Mercedes Fernández consideró “magnífico” el cierre del debate de Feijóo, con sus réplicas al PNV y Bildu y el agradecimiento a Coalición Canaria y UPN. “Sus acuerdos fueron transparentes frente a la opacidad del sanchismo”. “A Bildu le dijo con claridad y dureza que no pretende ni quiere sus votos, que se los deja a Pedro Sánchez”, señaló a este periódico Mercedes Fernández, quien destacó que Feijóo apuntase al PNV que su votante desaprobaría la coincidencia con Bildu. “Creo que ha sido un debate magnífico, al que solo le faltaron cuatro votos, pero no por crédito, ni coherencia, ni principios, ni defensa del interés general. Ha sido un honor haber estado en él representando a los asturianos”.

Silverio Argüelles, diputado también del PP, resaltó la insistencia en que “la libertad e igualdad de los españoles son innegociables”. Argüelles destaca especialmente el compromiso de Feijóo de “pasar de las publicaciones en el BOE y las promesas, a la ejecución de proyectos”. Para el diputado asturiano, del discurso de Feijóo ha calado que “con los herederos de ETA nunca hablaremos” y que “da vergüenza ver cómo el Gobierno de España se somete a las órdenes de Otegui y Puigdemont, dos delincuentes que quieren acabar con todo lo construido”. A su juicio, “hay que tener presentes los pactos de 1978 más que nunca”.

Esa sensación de pírrica victoria en el PP contrasta con el análisis en las filas socialistas, donde se afea a Feijóo el uso de datos inexactos y que haya pretendido, a la postre, apuntalar su liderazgo interno en el PP.

Adriana Lastra, que encabezó la lista del PSOE por Asturias, cree que se ha vivido “la enésima mentira” de un Feijóo que “no acudió a un debate de investidura, ya que no presentó propuesta alguna, ni intentó alcanzar acuerdos con nadie”. Para Lastra, el objetivo era “asegurarse su futuro como líder del PP” y “se fue como llegó, como líder interino de la oposición”.

El otro diputado socialista, Roberto García Morís, cree que una vez comprobada la falta de apoyos de Feijóo, todo ha supuesto una pérdida de tiempo. “Nos ha tenido más de un mes esperando por una investidura fallida, en la que se ha dedicado a dar datos falsos y a insultar a todos los grupos políticos, sin tender ningún puente”. Esas, sostiene Morís, no son formas para “presidir España”, para un PP “sin proyecto de país” y con “debilidad en su liderazgo”.

Rafael Cofiño, diputado de Sumar, considera que Feijóo optó por un discurso “de oposición” o “de moción de censura” pero no por el de un verdadero candidato para gobernar. “Gobernar o tratar de gobernar significa tender puentes con otras formaciones políticas”, dice Cofiño, quien cree que el líder del PP ha dinamitado posibles alianzas con aliados naturales (como el PNV) y se ha atado a “la ultraderecha” de Vox. “El tono puede parecer efectista -asertivo, seguro- pero un debate político no debe construirse en base a ‘zascas’, datos falsos y memes”. “En política no vale todo y una mentira, por bien contada y por mucha seguridad con la que sea dicha, sigue siendo una mentira”, concluye el diputado de Sumar por Asturias, para quien "Feijóo ha fracasado"

Del otro lado, José María Figaredo, de Vox, afirma que “los independentistas dejaron claro que para ellos la autodeterminación es esencial”, por lo que “es el momento de confrontar al bloque de quienes quieren romper España”, lo que justifica el respaldo de los 33 diputados de Vox a Feijóo en su debate de investidura. “Debemos frenar el asalto”. Pero ahí va un recado: ese apoyo no es gratuito. “Esperamos que Feijóo lo entienda igual y que en aquellas comunidades autónomas en las que gobernamos conjuntamente se cumplan los pactos y desmontemos esa estrategia de destrucción de España”.