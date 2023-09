Elon Musk: en cohete rumbo a Asturias

Suponiendo que Elon Musk no esté en un cohete rumbo a algún lugar huyendo de la Tierra porque aquí nos vamos "al carajo" –según la vicepresidenta Yolanda Díaz y su teoría de que los megarricos tienen un plan para irse en cuanto esto colapse–, algunos le situaban rumbo a Asturias dispuesto a gastar sus millones en una gigafactoría de Tesla. Pero va a ser que no. Ni lo primero ni lo segundo. Desconocemos dónde se encuentra el dueño de Twitter –perdón, ahora X–, pero es muy improbable que esté en un cohete o camino del Paraíso Natural. No porque nuestra guapa región, con sus verdes prados, no le fuese a gustar de conocerla –todo se andará–, sino porque ese runrún de una posible inversión de Tesla es lo más parecido a un fraude.

Algún asturiano llegó en las últimas semanas a contactar con el excéntrico empresario vía X o Telegram. Fue toda una sorpresa, como poco, la que se llevaron los interlocutores, cuando aparentemente el mismísimo Elon Musk se puso con ellos a hablar de Asturias y de que estaba interesado en invertir aquí, y animaba a sumarse a tal inversión en la hipotética gigafactoría de Tesla. Por si fuera poco, lo hizo por videoconferencia para despejar dudas. Pero si se le tira de la lengua, el supuesto Musk confunde Asturias con Austria y cosas así... La sangre no llegó al río, es decir, el dinero no llegó al supuesto Elon Musk, que suena a estafa. Hay miles de Musk falsos por las redes simulando ser el megarrico para tratar de sacar el dinero a los que poco tienen. O tienen un poco y quieren invertirlo. Tengan cuidado. Ah, por cierto, y lo del cohete de Yolanda Díaz, pues lo mismo. No es "Elysium" la película en la que se ha inspirado la Vicepresidenta para su –como poco– estrafalaria teoría de la huida de los megamillonarios de la Tierra dejándonos aquí a los pobres en medio del caos. Su inspirador fue al parecer Douglas Rushkoff, autor de "La supervivencia de los más ricos", un libro para reírse de los más ricos más que para tomárselo en serio, como ha dicho él mismo.