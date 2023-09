"Look at this" (Mirad esto, en castellano), les gritaba a sus seguidores desde la playa de La Franca Larry Shy, el conocido influencer estadounidense enamorado de España. Viaja por todo el país mostrando todo aquello que le llama la atención y estas últimas semanas es el turno del norte. Hace unos días se le podía ver por Cantabria y ha seguido su recorrido por el oriente asturiano. Desde la playa de La Franca, ha asegurado que el mar Cantábrico es "increíble". "Sólo mi España puede hacer esto", sentencia.

Para Larry la playa de La Franca es una de las más bonitas que ha visitado nunca. Muchos asturianos han comentado sus publicaciones para darle la bienvenida y recomendarle lugares para visitar, como Cangas de Onís o Cudillero. También hay quien le ha recordado que no se olvide de probar la sidra, el cachopo y la fabada. Asturias is paradise!!! 🇪🇸 pic.twitter.com/PMS4N4k3S8 — Larry Shy (@LarryShyGuy) 26 de septiembre de 2023 Larry Shy se define en redes sociales como "americano que ama a España" y sus vídeos contando las bondades de nuestra patria se han hecho virales. Una de sus últimas "hazañas" más sonadas ha sido tatuarse el escudo del país en su pierna. No es el primer tatuaje polémico que se hace porque ya lucía en su piel el logo de Mercadona o de El Corte Inglés. En sus vídeos muestra todos los rinconces que visita y todos los manajares de la gastronomía española que le llaman la atención. Su promoción del país es tal que en redes sociales ya lo proponen como protagonista de alguna camapaña de turismo.