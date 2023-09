La apertura de la variante de Pajares será la "clave de bóveda sobre la que transformar todas nuestras infraestructuras"; iniciará la "década del cambio" en materia de infraestructuras y movilidad en Asturias, y marcará un "hito para el desarrollo político y para la expansión de nuestras empresas", ha señalado este jueves el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, durante su comparecencia en la Junta General para exponer su programa de gobierno, que aún continúa.

Calvo ha destacado que exigirá al Gobierno del España el cumplimiento de todos sus compromisos con Asturias, entre las que citó la ejecución del plan de cercanías ferroviarias y el aumento de las bonificaciones del peaje de la autopista del Huerna. Asimismo, se ha comprometido a que toda la acción política de su departamento, y en especial la transformación de las infraestructuras, se planifique de forma global en colaboración con las entidades locales.

El Consejero ha expuesto una larguísima lista de compromisos, entre los que figuran la modificación de la ley de Montes, la corrección de los "déficits históricos" en varios comarcas (en especial en el Suroccidente), el impulso de la movilidad sostenible, la mejora de la prevención de incendios , el refuerzo de la tarifa plana ConeCTA, el programa de movilidad rural y la estrategia de conectividad aérea, así como el aumento de los medios del servicio de Emergencias y Bomberos, incluyendo el refuerzo de las brigadas de investigación.

La exposición del titular de Fomento ha incluido un importante número de proyectos que ya habían sido expuestos en 2019 por su antecesor en el cargo, Juan Cofiño, e incluso en 2015 por la consejera Belén Fernández. Entre ellos, el soterramiento de Langreo, los planes de vías de Gijón y Avilés, la estación intermodal de Gijón, el desarrollo de la Zalia, la culminación de Oviedo-La Espina, la continuación de esta autovía hacia Ponferrada y el enlace de Robledo.

Entre los objetivos que ha indicado Alejandro Calvo destaca la "voluntad" de que las bonificaciones de la autopista del Huerna sigan aumentando, sin destacar la liquidación total del peaje "a medio plazo". Ha señalado que la eliminación del peaje, que calificó de "agravio" que padece Asturias, podría llegar mediante el procedimiento contencioso abierto por el anterior dirigente de Podemos Daniel Ripa ante la Comisión Europea o en el marco de una revisión general de las autovías de pago de la red estatal de carreteras.

La variante de Pajares ha sido protagonista principal de la comparecencia. Calvo ha subrayado la necesidad de aprovechar las "oportunidades" que traerá el nuevo acceso ferroviario a la Meseta, tanto en el ámbito turístico como el empresarial o el de movilidad sostenible. Sobre la adecuación de las estaciones asturianas a la llegada de la alta velocidad, Calvo ha resaltado que la apertura de la Variante implicará un incremento de las demandas y de las frecuencias. No prevé grandes problemas en Gijón, considera que las mejoras en Avilés ya están en marcha, y en cuanto a la estación de la calle Uría en Oviedo ha subrayado que está "perfectamente capacitada para la llegada de la alta velocidad". No obstante, ha admitido que la necesaria redistribución de los espacios organizativos de la terminal debe ser impulsada por Adif, y que será necesario hablar con el Ayuntamiento de Oviedo, ya que habrá que impulsar mejoras también en el entorno de la estación, algo que espera que esté listo con vistas a "la primavera o el próximo verano".

Alejandro Calvo ha destacado que la apertura de la Variante debe verse como "un éxito compartido y para todos", que significará un "salto de calidad histórico para los asturianos y para la región" en lo que se refiere a desarrollo económico y social. "Nunca vivimos una situación así y flaco favor haremos si la minimizamos, lo importante es ver cómo la aprovechamos", ha dicho el Consejero, que ha subrayado que los tempos de viaje, con el mismo material que se utiliza actualmente (servicio Alvia), se mejorarán en una hora y cuarto, hasta dejarlo en el entorno de las tres horas entre Oviedo y Madrid, y veinte minutos más desde Gijón. Unos tiempos que, además, mejorarán notablemente cuando haya "mejor material rodante", en referencia a los trenes Talgo Avril, que la empresa había anunciado que entregaría en noviembre, justo para la apertura de la Variante, aunque todo indica que esa entrega se retrasará y no llegarán a tiempo para protagonizar la llegada de la alta velocidad a Asturias.

Sobre el futuro de la rampa de Pajares, Calvo ha admitido que su continuidad más allá de la apertura de la Variante "no es una prioridad" para el Gobierno del Principado. Ha aliado que, pese a su belleza y valor histórico, la rampa no es viable como vía alternativa a la Variante desde "en términos técnicos". Todo ello, unido a que mantenerla en su actual estado supondría un gasto de 30 millones, ha llevado al Consejero a insistir en que no se deben crear "expectativas" en torno a la continuidad de la rampa.

En cuanto a la falta de maquinistas y las cancelaciones de servicios de cercanías registradas en las últimas semanas debido a esa circunstancia (11 supresiones este miércoles), Calvo ha manifestado que es "un problema estructural" que Renfe debe abordar. "Hemos hablado con la empresa y con todos los sindicatos y conocemos las necesidades inmediatas, que son 12 maquinistas en diciembre, porque habrá desplazamiento (de conductores) a la alta velocidad y jubilaciones. Pero necesitamos más (de 12) y vamos a exigir que eso se cubra. Es poco razonable que con la inversión prevista en el plan de cercanías (1.500 millones de euros) haya problemas por falta de personal", ha concluido Calvo.