10 de octubre. Es la fecha elegida, si nada lo remedia, para la que será la primera movilización del campo asturiano a la que tendrá que hacer frente el nuevo consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en la recién estrenada legislatura. Está convocada por Unión Rural Asturiana (URA) y, según su secretario, Borja Fernández, quieren contar con el apoyo del resto de organizaciones agrarias.

"Nos obligan a volver a salir a la calle", explica rotundo Fernández. "La gente no aguanta más, hay un problema muy grave originado con la sequía que se suma a los que ya había. Nosotros que estamos sobre el terreno y conocemos lo que hay. Hace falta hacer algo y urgente".

URA ya ha solicitado permiso para la protesta, prevista para el citado martes 10 de octubre, delante de la Consejería de Medio Rural, en Oviedo. "Llevaremos tractores, camiones de servicio y cubas de leche. Una la vaciaremos allí de forma simbólica para llamar la atención del grave problema que afrontan los ganaderos asturianos. Queremos convocar nosotros, que nos estamos moviendo, y vamos a invitar a las demás organizaciones a participar si nos quieren dar su apoyo", abunda Fernández.

La situación es tal, avisan, que este año se podría superar el número de ganaderías cerradas en Asturias en 2022, que rondaron el centenar. La mayoría de los ganaderos de leche que plantan para alimentar al ganado han perdido la cosecha en su práctica totalidad y los que no solo las pueden aprovechar en torno a un 40%.

"Esto les obliga a tener que comprar fuera el maíz que no recogen, pero el precio está disparado y los costes son inasumibles", describe el secretario de URA, quien recuerda que a esto se unen los ya tradicionales problemas. "Han salido las cifras de daños de la fauna silvestre, históricas, y ya veníamos de una situación mal".

En URA están molestos, ademas, con la "tomadura de pelo" a la que, a su modo de ver, les somete el Consejero Marcelino Marcos, con quien se reunieron el pasado 16 de agosto en una primera toma de contacto. Entonces le trasladaron "el grandísimo problema" de la sequía en Asturias.

"La ayudas del ministerio son irrisorias. Por poner un ejemplo: un ganadero con 80 vacas percibe 600 euros. Es hasta insultante", lamenta Fernández. En aquella reunión el Consejero tomó nota, les prometió nuevos contactos –"dijo que entendía que URA tiene muchos apoyos en el sector"– y quedó en llamarles para una nueva reunión. La Dirección de Ganadería les emplazó tiempo después a mantener el encuentro, previsto para el día 19 de septiembre. Pero se anuló el día antes por la mañana sin ninguna explicación, se quejan en la organización agraria.

"No tenemos ninguna respuesta más y nos sentimos insultados. Por todo esto, si no hacen nada, saldremos a la calle. Deben ser humildes y reconocer que el campo asturiano está mal: no podemos seguir con la leche a 50 céntimos y el carburante y los piensos disparados", zanja Borja Fernández.

Entre las peticiones realizadas al Principado está que se habilite una línea de ayudas regional a los ganaderos de leche para ayudarles a comprar forraje. Sostienen que es fácil disponer de un listado de afectados gracias a toda la información que facilita la PAC.