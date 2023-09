"Ya sabemos que somos una tierra de ingenieros". Con acidez y socarronería. Así respondió esta mañana la delegada del Gobierno, Delia Losa, a las quejas por los cortes en las obras de ampliación del tercer carril de la "Y", que esta mañana han vuelto a generar un atasco monumental en la principal autovía asturiana, y a las sugerencias de que este tipo de actuaciones se realicen por la noche, para ocasionar menos trastorno a los conductores. "Los cortes, que llevan 10 días anunciados, son inevitables para culminar los trabajos", señaló Losa, quien estima que, "si no hay imprevistos", la infraestructura estará lista "en 10 días". Posteriormente, desde la Delegación del Gobierno se puntualizó que "los cortes no se pueden hacer solo en horario nocturno porque estamos en la fase de aplicación de la capa de rodadura y eso no se puede ejecutar por tramos horarios, es una actuación que se realiza de forma continua y que no es compatible con la circulación".

Losa aprovechó la ocasión para pedir "paciencia" a los conductores, a los que también invitó a tomar vías alternativas para evitar el tramo entre Lugones y Matalablima. "Hay dificultades porque, no en vano, la vía está abierta. Podría haberse cerrado, porque tenemos la AS-II y la autovía minera", señaló la delegada del Gobierno, quien también achacó parte del caos vivido esta mañana a las obras en los accesos de Oviedo. "La reforma al acceso por la glorieta de la Cruz Roja también dificulta la circulación. No todo el problema del tráfico se concentra en el tramo de la calzada del tercer carril", afirmó. Vuelven las retenciones kilométricas en la "Y" por los nuevos cortes de las obras del tercer carril Con las que sí se solaparán son con las también anunciadas obras de reasfaltado del nudo de Serín, que ya están señalizadas, y que afectarán a los tráficos que se dirigen hacia Avilés desde Oviedo y Gijón y viceversa. "Es una obra también imprescindible por seguridad. Es una cuestión calificada de cierto riesgo por los técnicos de carreteras", puntualizó sobre esta actuación que, dijo, no se puede posponer hasta que culmine la ampliación del tercer carril: "Forma parte de una programación y acabarla o no acabarla en 2023 puede conllevarnos la pérdida de una subvención. Esta obra no se puede parar dos meses para que se haga la otra; y la otra es muy importante abordarla ya por cuestiones de seguridad".