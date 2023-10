Me dirijo a ustedes con una profunda sensación de desánimo en mi persona. Como empresario interesado en invertir en la hermosa región de Asturias, he estado comprometido durante más de 12 meses en el proceso aperturar 2 empresas, eligiendo como sede Oviedo. Lamentablemente, debo expresar mi profundo desconcierto y molestia ante la complejidad y las dificultades que he enfrentado en este proceso. Mi equipo y yo hemos invertido nuestro valioso tiempo, dinero y esfuerzos en el desarrollo de este proyecto en Asturias, con la esperanza de contribuir al crecimiento económico y social de la región. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y nuestro compromiso con esta inversión, no logramos ni siquiera la licencia necesaria para aperturar nuestras oficinas y así avanzar con nuestro proyecto. Esta situación ha generado una gran frustración y ha bloqueado nuestros planes de inversión. Por esta razón, y con gran pesar, he tomado la decisión de retirar nuestro proyecto de la ciudad de Oviedo y buscar oportunidades de inversión en otro lugar. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera y refleja la necesidad de avanzar sin las barreras, negligencia y retraso que hemos experimentado en esta ciudad por parte de sus servidores públicos a cargo de la administración.

Ha sido un calvario estar a disposición de la burocracia cumpliendo cada una de sus demandas y que cada vez que llegábamos a cubrir los requisitos surgiera algo nuevo, por lo que denota o falta de procesos o falta de voluntad. No es factible tener procesos tan cambiantes para una simple licencia de apertura de una oficina. Agradezco profundamente la atención y el apoyo que hemos recibido por parte de aquellos que amablemente se pusieron a nuestra disposición para ayudarnos, así como el interés que han mostrado en nuestra inversión. Lamentablemente, la complejidad del proceso de implantación en Oviedo ha superado nuestra paciencia y ha hecho que esta decisión sea inevitable. Espero que esta situación pueda servir como un llamado de atención para simplificar y agilizar los procesos de inversión en la región de Asturias, así como los procesos para la obtención de los permisos y licencias necesarios para la operación de una empresa limpia como la nuestra, en Oviedo. Es lamentable que por unas cuantas personas insensibles al mejoramiento y desarrollo económico de la región se frenen inversiones honestas y genuinas en esta tierra de gente buena. Atentamente, Jaime Pérez Dávila, Presidente de Grupo Telecom México Cualquier información al respecto contactarse en jaimeperez@grupotelecom.mx