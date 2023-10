Desde 2010, la mayoría de elaboradores de queso de Cabrales utilizan con éxito un fermento único desarrollado en los laboratorios asturianos. En concreto, en los del Instituto de Productos Lácteos (IPLA), en Villaviciosa. Baltasar Mayo, investigador del CSIC, explicó en la I Semana de la Innovación de LA NUEVA ESPAÑA cómo se fraguó este fermento. Lo primero y más importante, dijo, es que la idea partió del Consejo Regulador. Es decir, era una demanda del sector.

"Con los fermentos nos aseguramos la presencia de los microorganismos necesarios para hacer la acidificación", detalló Mayo. Y la acidificación es el proceso necesario que tiene desarrollarse para transformar la leche en un queso, a través de la conversión de unos microorganismos en otros. El ejemplo más claro es la lactosa, que se convierte en ácido láctico.

Para desarrollar un fermento específico para el cabrales, los científicos del IPLA tuvieron que hacer una caracterización físico-química así como microbiólógica del queso más famoso de Asturias. A partir de ahí, se hizo una selección de los mejores microorganismos, teniendo en cuenta aquellos que evitasen la resistencia antibiótica o la producción de aminas biógenas, entre otros males. "En total seleccionamos 16 cepas, pero al final recogimos 14. Con ellas hicimos un queso experimental y lo comparamos con el tradicional. El resultado fue que eran parecidos, también en el sabor, que es lo más importante", profundizó el científico.

El problema vino después. "Quedó pendiente la elaboración del fermento, ya que el IPLA no podía hacerlo. Al final, lo conseguimos llevar a una startup de León", comentó Mayo. Pero en general, éste es un problema diario al que se enfrentan los investigadores, como también reconoció la directora del IPLA, María Fernández: "El salto del laboratorio a la industria es difícil". Aunque el uso del fermento no es obligatorio por parte del Consejo Regulador DOP Queso Cabrales, sí que lo emplea, como dijo Baltasar Mayo, "la mayoría de elaboradores". "La única espinita que me queda es que la DOP no haya sabido explotarlo en su etiqueta poniendo que se trata de un fermento autóctono". En la actualidad, se trabaja en otro para el Gamonéu.

A preguntas del público, Basltasar Mayo resolvió algunas cuestiones interesantes como, por ejemplo, qué pasa con la lactosa en los quesos. "La mayoría no tienen lactosa. La poca que queda se va al suero y, cuanto más maduro el queso, menos lactosa", explicó. Otra pregunta: "¿Son buenos los quesos hechos con leche cruda?". Respondió: "Tienen un pequeño riesgo al no pasteurizarse la leche, que acaba con todos los patógenos, pero ese riesgo se suple con que tienen que salir al mercado con al menos dos meses de maduración".