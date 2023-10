Elías Bendodo, coordinador del PP: "Barbón es un presidente sin principios al servicio de Sánchez"

"Adrián Barbón es un presidente sin principios; su sumisión ante Sánchez me abochorna". Lo señaló esta mañana Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, durante su intervención ante los populares que acudieron al comité ejectuvio del PP asturiano en el Hotel Abba de Gijón. El político aseguró que, pese al fallido intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, los populares han "ganado el debate y la batalla de los principios" en un país que "está descubriendo cómo es el nuevo PSOE", con "macarras" como el diputado vallisoletano Óscar Puente. El popular señaló que "Asturias necesita un presidente que anteponga las necesidades de los asturianos a las de su partido", y aseguró que Barbón "no está dispuesto a levantar la voz ante Sánchez".

El popular explicó que era su primera vez en Gijón, pero que había estado ya en la pasada campaña con el líder regional Diego Canga y que el partido autonómico le informa "siempre" de la actualidad regional. Recordó que el partido había sido el más votado en las pasadas autonómicas y que Canga, por tanto, se quedó "muy cerca", a 700 votos, de ser presidente. Aplaudió, también, la labor de Ángela Pumariega, teniente de Alcalde en el gobierno gijonés, y destacó "la experiencia" y el "sentido del humor" del líder asturiano. "Si no pudo ser ahora, será pronto cuando haya un cambio en el Gobierno. Asturias lo pide a voces", aseveró.

Bendodo se mostró muy crítico con la gestión socialista. "Asturias no se merece un gobienro continuista, sin firmenza ni ilusión, de esta izquierda entregada sin condiciones al 'sanchismo'. No veo a Barbón pidiendo algo para Asturias que pueda incomodar a Pedro Sánchez". Puso como ejemplos el vial de Jove, "que se había anunciado para ya y del que ahora ya nadie se acuerda" y la a su juicio falta de inversión en la red ferroviaria. Reprochó, también, que la región sea "la que menos empleo ha creado en los últimos 20 años" y, en este apartado, dijo ver una similitud con su Andalucía natal. "Allí cuando llegó el gobierno del cambio de PP ha empezado a llegar inversión extranjera y ahora los andaluces vuelven a estar orgullosos de serlo. Quiero eso mismo para los asturianos", aseguró el popular. Sobre Barbón reprochó también el coordinador que busque que Pedro Sánchez sea presidente "a cualquier precio", y preguntó si eso significaba tener que aceptar una amnistía y un referéndum con el separatismo catalán. "Los asturianos no podéis estar orgullosos del presidente que tenéis", opinó.

Bendodo quiso contraponer al PP como "un partido con principios" que, a su juicio, quedó demostrado en el fallido intento de investidura. "Junts ofreció al PSOE lo mismo que a nosotros, pero nosotros dijimos que no, y esa es la diferencia. Hemogas ganado el debate porque hemos ganado la batalla de los principios. Habrá Feijóo para rato", vaticinó. Acusó a Sánchez de "estar dispuesto a vender la unidad de España por mantenerse en el poder" y considera que Feijóo "ha salido robustecido" del debate. "Si hoy hubiese elecciones, la gente votaría de otra manera. Lo honesto sería que las hubiese", opinó. Comentó, también, la decisión de Sánchez de delegar en el diputado vallisoletano Óscar Puente la réplica a Feijóo en el debate, un gesto que fue "un insulto al Rey y al PP, pero también a sus propios simpatizantes". "Mandó al peor de los suyos, a un macarra, pero eso está bien, porque así el país puede ver en lo que Pedro Sánchez ha convertido al PSOE: un partido radical, irrespetuoso y profundamente sectáreo", aseguró. "No hizo falta que Sánchez hablara: nunca un silencio fue tan clarificador", añadió.

Álvaro Queipo, secretario general del partido en Asturias, fue el encargado de presentar al coordinador ante los integrantes del partido en una comisión presidida por los populares Beatriz Polledo, José Manuel "Lito" Rodríguez, Álvaro Queipo, Diego Canga, Pablo González, Esther Llamazares, Matias Rodríguez Feito, Luis Venta Cueli, Silverio Argüelles, José Manuel Fernández 'Chami', Pilar Fernández Pardo y Andrés Ruiz. Aseguró que Bendodo está "volcado con Asturias". Sobre el partido, señaló que el PP asturiano "es el que más representa a los asturianos, pese a quien le pese", y sobre Feijóo aplaudió su "extraordinaria intervención" en su intento de investidura: "España tiene claro qué presidente merece. Tarde o temprano lo vamos a cumplir". Sobre el gobierno autonómico, lo tildó de "innecesario", porque "el PP hizo todo lo que tenía que hacer para que Izquierda Unida no gobernase", y aseguró que ahora ambas formaciones están "centradas en sus disputas internas" y no en la región. Aseguró también el secretario general que el PP "ofrece un proyecto de estabilidad", y que el "el mejor ejemplo de eso está en Gijón", con el partido integrando el tripartito, con Foro y Vox, en el gobierno local: "Ángel Pumariega es la mejor representante de nuestra política, rigurosa, y junto a Carmen Moriyón está sabiendo trabajar conjuntamente en favor de la ciudadanía".