Cada persona alberga en su tracto gastrointestinal nada menos que un kilo de microorganismos. Es lo que llaman microbiota y es "determinante para nuestras vidas", como destacó ayer María Fernández, directora del Instituto de Productos Lácteos del Principado de Asturias (IPLA-CSIC), en la última jornada de la I Semana de la Innovación de LA NUEVA ESPAÑA. La iniciativa se desarrolló desde el lunes con el patrocinio de Banco Sabadell, Ontier y el Ayuntamiento de Siero, y estuvo subvencionada por el Gobierno del Principado, al igual que la VIII Semana de la Ciencia que celebró este periódico el pasado mes de abril. En su ponencia, Fernández dio otro dato revelador del papel que juega la microbiota en nuestra salud: "Mientras que el ser humano tiene unos 23.000 genes, los microorganismos que habitan en nuestro intestino aportan 3,3 millones". Es decir, 150 veces más.

De ahí, recalcó la microbióloga, la importancia de cuidar ese conjunto de bacterias y "modularlos" para tener los necesarios. Este último es precisamente uno de los objetivos que persigue el IPLA, con una plantilla de 75 personas y ubicado en Villaviciosa, aunque a principios del año que viene se mudará a unas nuevas instalaciones en La Corredoria (Oviedo).

"¿Nacemos y morimos con la misma microbiota? No, va cambiando a lo largo de la vida y los ancianos tienen menos", aclaró Fernández, que es también delegada institucional del CSIC en Asturias. Para suplir esos déficits, el Instituto de Productos Lácteos trabaja en una línea dedicada a la alimentación funcional y que consiste en el desarrollo de probióticos y prebióticos, dos conceptos muy de moda en los últimos tiempos. La científica los definió: "Los probióticos son los microorganismos vivos (como bacterias y levaduras) que al consumirlos proporcionan beneficios para la salud". Es decir, no solo contribuyen a nuestra nutrición, sino también a una mejor salud. "Y los prebióticos –continuó– son los sustratos que contribuyen al desarrollo de esos microorganismos".

María Fernández explicó que la disbiosis intestinal –la alteración de nuestra flora– está relacionada con más de cien enfermedades, como la diabetes, la obesidad, diferentes tipos de cáncer –especialmente el colorrectal–, alergias, síndrome metabólico, así como la enfermedad inflamatoria intestinal. Algunas de las razones por las que la microbiota juega un papel tan decisivo en nuestra salud es que se encarga de "aprovechar alimentos no digeribles, de aportar nutrientes esenciales, de echar a las bacterias patógenas que pueden provocar enfermedades...".

Y si la microbiota es tan importante, "¿por qué hasta ahora no se ha hablado de ella?", interrrogó una de las asistentes a las charlas del Club Prensa Asturiana. "Porque hasta hace poco no teníamos las herramientas adecuadas para conocer todos los microorganismos que tenemos. De hecho, hay algunos que todavía no somos capaces de cultivar en el laboratorio. Estamos en un momento trascendental y creo que esto es solo la punta del iceberg. Es mucho lo que sabemos, pero es mucho también lo que queda por saber de la interacción de estos microorganismos con nuestra salud", contestó María Fernández.

Como directora de un instituto de investigación sobre productos lácteos, la bióloga también hizo una defensa del consumo de leche e invitó a la reflexión. "La leche tiene un valor nutricional muy alto. A partir de esa información que cada uno tome la mejor decisión", afirmó. Fernández recordó en una entrevista previa con LA NUEVA ESPAÑA que "solo se puede llamar leche a la que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos. Otros alimentos que comparten con la leche el color no lo son. Serán bebidas vegetales".

La responsable del IPLA dedicó la primera parte de su ponencia a explicar qué es el CSIC, "el mayor organismo de investigación que tiene España con 13.888 trabajadores a fecha de diciembre de 2022". "Cubrimos todas las áreas de conocimiento y eso es fundamental para responder a los grandes retos de nuestra sociedad, porque para ello es necesario la multidisciplinaridad", manifestó. En Asturias hay cuatro centros –el INCAR el CINN y el IMIB, aparte del IPLA– con 283 empleados, 182 de ellos científicos. Al año esos investigadores captan, según subrayó, 7,8 millones de euros en proyectos.