El centro de Asturias, patas arriba: el fin de semana no se libra de los atascos

El centro de Asturias lleva varios días patas arriba. Las obras que se ejecutan en las carreteras más concurridas de la región, la "Y" y la autovía del Cantábrico, por las que circulan a diario decenas de miles de vehículos, siguen generando importantes problemas de tráfico, que afectan tanto a esas vías como otras que un elevado número de conductores utiliza estos días como alternativas, entre las que se cuentan la AS-II (Autovía Industrial) y la N-634.

La habitual disminución de los niveles de tráfico durante los fines de semana y el hecho de que se ejecutaran solo obras de pintado y colocación de quitamiedos ni el sábado ni el domingo parecía prometer un respiro momentáneo a los conductores, pero no fue así. Y aunque hubo retenciones y algún atasco puntual ya durante la mañana, todo se volvió a complicar enormemente por la tarde.

A las ocho de la tarde, se registraba un tremendo atasco de más de 11 kilómetros en la "Y", con miles de conductores atrapados entre una zona situada a apenas un kilómetro del nudo de Serín en dirección a Oviedo, y las inmediaciones de Prado de la Vega, en la capital asturiana. Además, había casi 2 kilómetros de atasco en la incorporación a la "Y" desde la A-64 (Oviedo-Villaviciosa), en Paredes.

Este embotellamiento afectó sobremanera a los conductores que trataban de incorporarse a la "Y" desde la A-64 en dirección a Oviedo. A esa hora se registraba también tráfico intenso en la autovía del Cantábrico a la altura de Villaviciosa. No obstante, ya durante la mañana se habían registrado retenciones, que superaron los 1.000 metros en el entorno del kilómetro 392,680 de la autovía del Cantábrico, donde se ejecutan tareas de reparación del firme desde hace unos días.

La reducción del número de carriles en Serín, que se aún prolongará durante más de tres meses, provocó tráfico lento durante prácticamente toda la jornada en esa zona. A las cinco de la tarde volvían a registrarse en esa zona retenciones que superaban el kilómetro. A esa misma hora, cientos de conductores permanecían ya detenidos en la "Y", en el tramo situado en las inmediaciones del polígono de Silvota.

También había atasco junto al polígono del Espíritu Santo, en la mayor parte de los accesos a Oviedo (en especial en la plaza de Fozaneli y la plaza de Castilla), y en la N-634 a la altura de Colloto. Había asimismo circulación muy lenta y retenciones puntuales en el punto conocido como La Cruciada, situado cerca del nudo de Serín, tanto en dirección Avilés como en la calzada contraria, justo antes del lugar en el que se separan las calzadas para ir hacia Gijón o hacia Oviedo.

Continuaron también durante la jornada de hoy las quejas de los usuarios. Algunos lo hacían por el hecho de que se cierren carriles durante el fin de semana pese a que no hay obras (en Serín, por ejemplo) y otros –la mayoría– por el hecho de que los trabajos se ejecuten en horario diurno, en vez de solo por la noche, "como se hace en el resto de España".

En todo caso, la Delegación del Gobierno en Asturias señaló el pasado jueves, "los cortes no se pueden hacer solo en horario nocturno porque estamos en la fase de aplicación de la capa de rodadura y eso no se puede ejecutar por tramos horarios, es una actuación que se realiza de forma continua y que no es compatible con la circulación".

El embrollo circulatorio que afecta a Asturias provocó la intervención del secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, quien criticó a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, por su "falta de respeto evidente" al tirar de "chascarrillo" cuando, ante las críticas por los atascos, dijo: "Ya sabemos que somos una tierra de ingenieros".

Queipo admitió que cualquier obra genera molestias y que hay que tener "paciencia" durante su ejecución, pero matizó: "Los asturianos somos pacientes y sufridores de una mala gestión en las infraestructuras que hace que llevemos casi cinco años con la obra del tercer carril".

El dirigente popular calificó de "bastante llamativo" y "absolutamente escandaloso" el hecho de que Delia Losa echara parte de la culpa de los atascos en la "Y" a la obra de la plaza de la Cruz Roja de Oviedo. Por todo ello, pidió a la delegada del Gobierno "seriedad y respeto a los asturianos".