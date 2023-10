La "Y", colapsada: cinco kilómetros de atasco entre la gasolinera de Robledo y Paredes

El centro de Asturias no se libra de los atascos. Por tercer día consecutivo, miles de conductores quedaron atrapados en distintos puntos de la región, principalmente en la "Y", en la autovía del Cantábrico, en la AS-II y en las entradas a Oviedo. Todo ello pese a que ayer no hubo obras en ninguna vía. El mayor atasco del día se registró a última hora de la tarde y primera de la noche, en la "Y. El monumental embotellamiento sumaba más de cinco kilómetros a las ocho y cuarto de la tarde, los que separan el nudo de enlace de Paredes y la estación de servicio de Robledo. Algunos conductores aseguraron que tardaron más de una hora y media en recorrer esa distancia. A las nueve de la noche, llegar desde la gasolinera de Robledo hasta el nudo de Paredes suponía 35 minutos de viaje, a una media de menos de 9 kilómetros por hora. Las quejas a causa de los atascos y las retenciones fueron numerosas durante toda la jornada.

El atasco entre Oviedo y la estación de servicio de la "Y" tuvo que ver con el cierre del acceso a Oviedo por San Julián de los Prados desde la autovía que une las tres principales ciudades asturianas. El cierre, que había comenzado en la madrugada anterior, se debió al asfaltado de ese tramo de vía con motivo de los trabajos de construcción del tercer carril. La clausura momentánea de ese tramo de autovía obligó a todos los conductores que pretendían acceder a la capital asturiana desde la "Y"" y desde A-64 (Oviedo-Villaviciosa) a continuar por el ramal que conduce a la A-66 en dirección León, y a acceder al núcleo urbano ovetense bien la plaza de Fozaneli o Cardenal Tarancón (O-11), bien la plaza de Castilla (O-12). Esta circunstancia generó también tráfico muy intenso, retenciones puntuales y algunos embotellamientos en las dos plazas.

Pero hubo más problemas circulatorios en la región. Así, se registraron en varios momentos de la jornada atascos kilométricos en las inmediaciones del nudo de Serín, donde se ejecutan obras de reparación del firme. No obstante, ayer no hubo obras en esa zona, pero sí se mantuvo la señalización que estrecha los carriles en dirección Avilés, lo que generó "un atascazo" alrededor de la una y media de la tarde, según manifestó una conductora. Las quejas se centraron en este caso en el mantenimiento de la señalización que limita la utilización de todos los carriles pese a que no se estaban ejecutando obras. "Podrían haber quitado los pivotes durante el fin de semana", añadió la usuaria, que tardó más de una hora en llegar desde Oviedo hasta Soto del Barco.

Los problemas circulatorios en la "Y" y en la AS-II provocaron que muchos conductores tuvieran que dar grandes rodeos siguiendo los concejos de los navegadores. Así, decenas de usuarios que viajaban hacia el occidente de Asturias desde Oviedo eligieron avanzar por la vieja carretera de Avilés. Asimismo, otros conductores que viajaron desde Grado hasta Muros del Nalón tuvieron que hacerlo por la autovía Oviedo-La Espina (A-63), lo que les supuso un enorme rodeo y tiempos de viaje mucho más elevados de los habituales, según denunciaron.

Todo indica que los atascos continuarán durante las próximas semanas, ya que las obras del tercer carril de la "Y" aún se prolongarán durante siete días, según los cálculos del Ministerio de Transporte, mientras que en el entorno del nudo de Serín habrá tres meses de restricciones en la zona más cercana a Avilés, mientras que las habrá también, aunque solo durante los días 2, 3 y 4 de octubre en la zona más cercana a Oviedo.

Las obras del tercer carril provocaron atascos kilométricos el lunes, cuando comenzó la última fase, que incluye el asfaltado en varias zonas, la colocación de indicadores y el pintado de la señalización horizontal. Al día siguiente se registró una huida masiva de los conductores hacia la AS-II y las carreteras secundarias del entorno de la "Y", a donde se trasladaron los embotellamientos