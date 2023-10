"Los causantes del problema de la Y, ahora piden paciencia", critica el PP, mientras Barbón "entiende" el cabreo

La recta final de las obras del tercer carril de la "Y", tras cuatro años de obras y cinco desde el primer anuncio, acelera las críticas a su gestión. Tras una semana de atascos por las tareas últimas para acondicionar las calzadas, el PP arremetió contra "la desidia y la descoordinación" de las administraciones socialistas y la "continua falta de respeto a los asturianos". El diputado y secretario general del Partido Popular, Álvaro Queipo, señaló que el "descontrol" en la planificación de la obra ha terminado causando "atascos y problemas en las mismas vías que se establecían como alternativa" y que la respuesta de los dirigentes del PSOE a las críticas son "pedir paciencia" por problemas que ellos mismos han generado.

El gobierno regional ya reclamó más coordinación al Ministerio para evitar las retenciones y la Delegada del Gobierno, Delia Losa, pidió paciencia a los asturianos para afrontar estos últimos días antes de la entrada en servicio del tercer carril. Este mismo martes, el Presidente asturiano, Adrián Barbón, aseguró que "se están acelerando al máximo las obras y piensan terminar esta semana". Reconoció la "discrepancia" por la acumulación de actuaciones en la "Y" (se han iniciado ahora reparaciones en el enlace de Serín), pero destacó que "el Gobierno de Asturias entiende que las obras hay que hacerlas y son fundamentales, pero igual de fundamental es tener en cuenta los atascos que se general". "Me pongo en el lugar de tantísima gente y yo los he sufrido, ¿cómo no va a haber cabreo y enfado?", se preguntó el Presidente.

Pero la llamada a la contrición de Barbón no cala en el PP. "No vale las peticiones de paciencia ni las quejas del gobierno autonómico cuando nada hicieron por evitar este problema; pedimos respeto a los asturiano y mayor seriedad", dijo Queipo, que pidió a los dirigentes socialistas que "pongan fin al ninguneo y la burla con que se dirigen a los asturianos". "Ni siquiera se han preocupado por evitar ese malestar, prolongando obras sin tener en cuenta periodos de afluencia turística o la vuelta al cole, como denunciamos en septiembre", indicó el secretario general del PP. Para Queipo "el problema es que la FSA, más que a la gestión, se dedica a hacer lo posible por mantener el sanchismo en el poder", sin "estar pendientes de los asuntos que afectan a la vida de los asturianos". La Delegada del Gobierno, Delia Losa, evitó pronunciarse sobre el asunto.