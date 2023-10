La Autovía Minera se atasca y Fomento lo achaca a un accidente

La Autovía Minera (AS-I) también se atascó ayer. Fue durante la mañana, poco después de las 8.30 horas. Las retenciones se registraron ya desde Gijón en sentido Siero y superaron los cinco kilómetros, según algunos afectados, que llegaron a tardar casi una hora en llegar desde la villa gijonesa hasta el enlace sierense.

Sobre las causas de del embotellamiento se oyeron varias teorías. Aunque algunos afectados aseguraron que la causa fue que operarios del Principado estaban realizando tareas de desbroce, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, lo matizó.

"No es así", sentenció al ser preguntado por los desbroces. "El asunto central es que hubo un accidente en la minera, una salida de vía", subrayó. En cuanto a las tareas de mantenimiento que realizaban los operarios autonómicos, Calvo aseguró que no eran "labores de desbroce convencional, sino tareas de limpieza sobre los sistemas de drenaje en un momento de lluvia que había que hacer". Añadió: "No hubo corte de la vía, solo unos conos en un carril y lo que tenemos es una situación de tráfico muy complicada", concluyó. A las 10.00 horas el tráfico ya era fluido.

Durante la jornada de ayer volvieron a registrarse momentos con tráfico lento y retenciones, con caravanas de hasta dos kilómetros en la entrada a Oviedo por la AS-II. Asimismo, hubo atascos puntuales en la entrada a Oviedo por Colloto (N-634), así como retenciones durante buena parte de la jornada en las inmediaciones del nudo de Serín, en la "Y".