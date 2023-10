El líder de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón, sostuvo ayer que el PSOE "está totalmente unido y sin fisuras" ante las condiciones de la amnistía y el referéndum que impone el independentismo catalán para dar su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente asturiano recordó que "todos los secretarios generales provinciales" del partido "firmaron un manifiesto de apoyo donde se dice que el PSOE va a dialogar dentro del marco de la Constitución. Y eso es algo que yo dije antes incluso de que mi partido lo dijera a nivel nacional". Barbón recalcó que su posición "siempre ha sido que todo lo que esté dentro de la Constitución es negociable, pero dentro; fuera de la Constitución, nada. El partido el otro día firmó un manifiesto en el que todos los secretarios provinciales, piensen lo que piensen en otros ámbitos, tienen muy claro que hay que apostar por la investidura". E insistió en su línea argumental de que quiere "un Gobierno que suba las pensiones conforme al IPC; que suba el salario mínimo interprofesional, que luche por la igualdad entre mujeres y hombres y que rechace de plano la violencia machista y un Gobierno con el que yo pueda negociar o incluso discrepar".

Barbón cuestionó "los insultos al Rey, de quienes le pedían que no cumpla con sus obligaciones. La Constitución de 1978 define las funciones del Jefe del Estado, que está cumpliendo escrupulosamente, al proponer ahora la investidura de un nuevo candidato". A juicio del presidente asturiano, "es un error no acudir a las audiencias con el Rey", como han hecho los independentistas catalanes. "El Jefe del Estado hace consultas, pero si no vas, lo que tienes que decir no se va escuchar. Por eso creo que es un error no acudir", esgrimió. Barbón dijo no ser un adivino sobre si el PSOE sacará adelante la investidura, aunque matizó que "si hay una posibilidad de investidura es la de Pedro Sánchez porque la otra, la de Feijóo, no tenía ninguna después de que el PNV, un partido de centro derecha y de orden, dijera, muy claro, que no votarían con la extrema derecha".