La travesía del desierto de un vecino de Trubia: 25 meses de espera para una cita con el oftalmólogo

Veinticinco meses para ser atendido por el oftalmólogo, y nueve meses para recibir los resultados de una mamografía en situación de riesgo tumoral. Son dos exponentes de los 104.813 asturianos que están en espera de una primera consulta con el especialista, según los datos facilitados por la Consejería de Salud con fecha del pasado 31 de agosto.

La particular travesía del desierto de Tomás Rodríguez Cobos, de 69 años, vecino de Trubia (Oviedo), comenzó a finales del pasado mes de marzo, cuando percibió una repentina pérdida de visión en el ojo izquierdo que ha ido a más. Acudió a su médica de cabecera, quien le dio un volante "preferente" para el especialista en el ambulatorio ovetense de La Lila. Después de esperar varios meses sin recibir noticia alguna, hace dos semanas se dirigió en persona a dicho centro sanitario. "Les pregunté por mi situación y me dijeron que todavía me faltaba mucho", relata. ¿Mucho? Tanto como 19 meses: los que restan hasta el 30 de abril de 2025, fecha de la consulta. "Les dije que me parecía inaceptable y me dijeron que esto es lo que hay cuando esa consulta la atiende un solo oftalmólogo dos días por semana", relata.

"Al principio veía borroso, pero ahora prácticamente no veo nada", explica a LA NUEVA ESPAÑA Tomás Rodríguez Cobos, quien hace unos años se sometió a un trasplante de córnea. Además de lidiar con su alteración visual, actualmente tiene que dedicar buena parte de sus fuerzas a cuidar a su esposa, que sufre una enfermedad grave.

A finales del pasado agosto, eran 18.884 los asturianos pendientes de ser examinados por el oftalmólogo. Esta cifra casi duplica la registrada tres años antes. Solo la especialidad de dermatología tiene más volumen de demanda en espera: 20.088 usuarios. Ante este panorama, la Consejería de Salud está diseñando un plan piloto: contratar a especialistas en óptica para que, desde los centros de salud, descarguen las agendas de los médicos en todas aquellas tareas que puedan resolver en el marco de sus propias competencias.

Por su parte, E. G. es una paciente gijonesa de 72 años. Hace tres sufrió un cáncer de mama que la obliga a someterse a revisiones frecuentes para detectar posibles recidivas. El pasado jueves le hicieron una mamografía en el Hospital de Cabueñes. A continuación, se dirigió a solicitar la consulta en la que deben darle los resultados y las indicaciones pertinentes. Esa consulta se la fijaron para el 18 de junio de 2024 en la unidad de mama del Centro de Especialidades de Pumarín. "Cuando vi que tendré que esperar casi nueve meses me entró una indignación tremenda. Los procesos con riesgo oncológico deben resolverse en una semana, o un máximo de dos", explica la paciente. Y añade E. G.: "Que sucedan estas cosas en la sanidad pública es inadmisible. Lo peor de estos fallos es que oscurecen el gran trabajo de muchos profesionales sanitarios, como el personal de la unidad de mamografías de Cabueñes".

Según fuentes de la Consejería de Sanidad, las fechas que figuran en muchas citas médicas alejadas en el tiempo son solo aproximativas. "Lo habitual es que los plazos se acorten mucho porque se van habilitando nuevas agendas de especialistas", indicaron las citadas fuentes.