Usuarios denuncian "poco movimiento" en los tres turnos de las obras de la "Y"

La aseveración de la delegada del Gobierno, Delia Losa, de que en las obras del tercer carril se está trabajando a tres turnos ha generado críticas de varios usuarios, que aseguran que han pasado por la zona en la que se desarrollan los trabajos y han visto "poco movimiento" durante las últimas jornadas. En torno a la medianoche de ayer se veía una grúa en actividad y varios camiones en la salida de Lugones, y varios operarios en labores de señalización. Otros conductores sostienen que tampoco se está trabajando en la "Y" durante los fines de semana, contra lo que también aseguró la representante gubernamental.

Mientras tanto, la petición del Gobierno del Principado al Ministerio para que aplazara las obras en las inmediaciones de Serín, según los dirigentes autonómicos, para no "complicar aún más" la circulación por la "Y", severamente afectada por los trabajos de construcción del tercer carril en las inmediaciones de Oviedo, no ha sido atendida. Algunos usuarios han calificado de "absurdo" que el Ejecutivo autonómico relacione los atascos que se registran a diario en la "Y", principalmente entre Oviedo y Lugones, con las tareas que se realizan en Serín: "No tienen nada que ver, están a muchos kilómetros de distancia del lugar donde se registran los atascos". En Serín, una de las obras debería acabar hoy, mientras que la otra se prolongará durante más de tres meses. Anoche había un foco encendido, pero nadie trabajando, denunció un usuario.