Anita Fernández vuelve por primera vez a la casa de Morcín que nunca olvidó en siete décadas en Argentina

Anita Fernández nunca volvió a probar leche como la de aquella vaca pinta, la única que había en la casa familiar de Morcín a finales de los años cuarenta. "Qué leche más linda". Es uno de esos recuerdos que la mujer ha conservado durante más de 70 años. También las manos manchadas de huevo. "Iba con la abuela a coger huevos y ella me los ponía en la mano, de camino a casa yo hacía así (hace el gesto de cerrar la mano) y se rompían, cuando llegaba a casa no había huevos".

La vaca se cayó por un barranco y en febrero de 1950, el primo Francisco llevó sobre sus hombros a la pequeña Anita, de 4 años, hasta la pasarela de embarque del buque "Esperanza". Teresa, de 30 años, e Ignacio, de 29, habían decidido abandonar Busloñe y emigrar a la Argentina, donde tenían unos primos. Se llevaron a dos de sus tres hijos, Ignacio, el pequeño, y Anita. La mayor, Valentina, se quedó en Morcín con la abuela Valentina un año más.

La mujer arma el relato acompañada de sus primos Marité, Sara y Adolfo. Se acaban de conocer, pero los recuerdos son comunes. Poco a poco, entre todos, van recomponiendo escenarios, situaciones y lazos familiares con los abuelos Valentina y Emilio, en Busloñe, y Sabina y Adolfo en La Carbayosa, como hilo conductor de la vida de los cuatro.

Anita ha regresado esta semana a Asturias, lo ha hecho "llena de emoción" pero con la serenidad que dan los años. Volver a su tierra, aquella que dejó siendo una niña, era un sueño que tenía con su marido, "un vasquito muy lindo". "Queríamos venir cuando nos jubilásemos, pero él falleció antes de poder hacerlo", explicaba este jueves ante la iglesia de Santa Eulalia de Morcín. Así que olvidó aquel sueño, "no quería venir". Hasta que los problemas de salud empezaron a acortar el calendario. "En 2011 le detectaron un cáncer terminal y nos dijeron que le quedaban dos años de vida", cuenta su hija Daniela.

Llegó 2023 "y no sé cuánto tiempo le queda de vida", así que "hablé con el doctor, le dije que quería traerla a Asturias y me dio permiso". Daniela se emociona tanto como su madre. Nunca olvidará el viaje ni los papeleos ni las investigaciones hasta dar con "Añoranza", el programa de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno del Principado que desde hace años facilita el regreso de emigrantes a Asturias y que se ha recuperado este año tras la pandemia.

Anita llegó a Morcín pasadas las diez de la mañana acompañada de Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno de Asturias. A los pocos minutos ya se sentía "en casa".

En los últimos 70 años el concejo ha cambiado mucho, pero ella tenía la sensación de volver al hogar, de no haberse ido nunca. Anita miraba hacia los lados, "andaba con la abuela por aquí, por todas partes". "Nunca me he olvidado de esto, siempre lo tenía acá", dice señalando su cabeza canosa que cuando salió de Asturias "era colorada".

El primer destino de la familia en Argentina fue Rosario. "Papá quería una casa con tierra y trabajó mucho hasta conseguirlo. Trabajaba en Casa Muñoz (una conocidísima sastrería de Rosario), y un día le llevaron a Mar del Plata, cuando regresó vendió la casa y nos fuimos todos a Mar de Plata, donde las tierras eran más extensas".

En ese viaje de Rosario a Mar de Plata quedó atrás el enorme baúl con el que Teresa, la madre, había viajado desde Asturias. "Yo me sentaba encima", recuerda Anita. En Mar de Plata pasó la vida la familia, allí se casó Anita con su "vasquito hermoso", "que también tenía tierras". Estudió y trabajó "con un contador, con papeles", y tuvo a su hija Daniela, que ahora, con la colaboración del Principado, le ha hecho a su madre tal vez el regalo más grande de su vida, abrir ese baúl de recuerdos y traerlos al presente, al aquí (Morcín) y al ahora (este octubre veraniego).

La leche de la vaca pinta

Si en su memoria está aún el sabor de la leche de aquella vaca pinta, también está que cuando llegó a la Argentina no le gustaba nada la sopa, "como a Mafalda", bromea Anita mientras su hija apunta que en este emotivo viaje a Asturias también han visitado la estatua del personaje de Quino que hay en el Campo San Francisco, en Oviedo.

El nombre de aquel barco, "Esperanza", era toda una metáfora, era lo que tenían los padres de Anita, esperanza de encontrar una vida mejor para sus hijos. Una esperanza que ahora se convierte en emoción al volver a ver los paisajes de Morcín, esos que nunca se desdibujaron en la memoria de Anita.

Daniela siente que ha cumplido una misión, que su madre vuelva a Asturias, pero se le han abierto otras. "Me tira la montaña, me encanta el trekking", dice mirando las montañas que rodean el valle de Santa Eulalia. Daniela no descarta "para nada" venirse a vivir a Asturias y avanza que lo más probable es que la primera que lo haga sea su hija, "que tenía mucha relación con sus bisabuelos", los padres de Anita. El viaje de la emigración puede cerrar el círculo en Morcín.