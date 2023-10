Las retenciones en el tráfico en el centro de Asturias a causa de las obras finales de la construcción del tercer carril de la «Y» han motivado el rechazo unánime de los partidos de la oposición de derechas al Ejecutivo. Solo Izquierda Unida, socio de Gobierno del socialista Adrián Barbón, fue más liviano en la crítica, si bien reclamó del Ministerio de Transportes una mayor sensibilidad.

También los partidos de la derecha señalaron que el hecho de que fuese desatendida la petición por parte del Ejecutivo asturiano de que el Gobierno central reconsiderase la programación de obras en la «Y» (al coincidir en el tiempo dos reparaciones) evidencia la «falta de peso del PSOE asturiano en el Gobierno de Pedro Sánchez».

El Partido Popular (PP) fue directo a la hora de cargar contra los atascos de las últimas dos semanas en la autopista «Y»: «Los asturianos somos muy pacientes, pero no puede ser que los cortes se hagan coincidir con las vías alternativas también intervenidas porque entonces nos encontramos con esta tormenta perfecta».

El secretario general de los populares, Álvaro Queipo, responsabilizó a los gobiernos socialistas de «miles de asturianos sufriendo horas de atascos de forma innecesaria porque no hay nadie ocupándose de la gestión real, del día a día». El diputado popular recordó que su grupo llevará al próximo pleno una pregunta acerca del enlace de Robledo: «Si los plazos iniciales se hubieran cumplido, esta situación hubiera sido mucho más fácil de controlar, porque el problema está en que dos grandes arterias, la ‘Y’ y la AS-II no están conectadas, cuando es algo urgente».

Precisamente, esta conexión ha sido una de las actuaciones más reclamadas en el Principado en los últimos años, para facilitar la interconexión de las dos arterias que conectan las principales ciudades asturianas: Oviedo y Gijón. El hecho de que entre ambas no haya ningún enlace impide desviar tráfico de una a otra vía según las necesidades.

La portavoz de Vox, Carolina López, manifestó que las obras del tercer carril de la «Y» reflejan que «el Ministerio de Transportes ni escucha, ni apoya, ni hace caso al Gobierno de Barbón». La parlamentaria de Vox reprobó «la falta de previsión y planificación en las obras del tercer carril porque están únicamente a vender su ideología y con eso no se arreglan los problemas».

Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias (coalición formada por Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana), respaldó la solicitud del consejero Alejandro Calvo a la Administración central para que «tenga más sensibilidad hacia los asturianos». El diputado espera que «los trabajos acaben en los próximos días, lo antes posible». Y se mostró partidario de que el Gobierno del Principado «exija al Ejecutivo central que las obras sean lo menos lesivas para la gente, que ya se producen en la vía con más uso de Asturias».

Adrián Pumares, de Foro Asturias, calificó de «tomadura de pelo» el impacto de las obras del tercer carril porque «los usuarios podemos comprobar el número de trabajadores y los turnos. No nos pueden vender motos y decir que se está trabajando a tres turnos».

Pumares justificó «el hartazgo» de los usuarios de la ‘Y’ y lamentó «las faltas de respeto y el desprecio a los que nos está sometiendo la Delegada del Gobierno (Delia Losa), que son absolutamente intolerables». Para Pumares, «han convertido el centro de Asturias en una ratonera en la que no hay por dónde ir sin enfrentarnos a atascos; hasta el Gobierno asturiano, que no suele levantarle mucho la voz al Gobierno de Sánchez, ha dicho que las obras no se han acometido de la mejor forma». Según el diputado forista, «sobran declaraciones faltando al respeto a los asturianas y falta agilidad en las obras y, sobre todo, más recursos para trabajar de verdad a tres turnos».