Los planes de refuerzo de los Juzgados asturianos, para el próximo mes de enero

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, espera que los planes de refuerzo para solventar los asuntos atrasados en los Juzgados asturianos por las huelgas de secretarios judiciales y los funcionarios, estén listos para el mes de enero, contando con las correspondiente partida presupuestaria, y siempre y cuando no se reanude el conflicto entre funcionarios y Ministerio de Justicia. La viceconsejería ha recabado un informe elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que analiza la situación juzgado a juzgado, con el fin de modular los recursos dependiendo del grado de saturación.

Las cifras del atasco judicial causado por las huelgas ya las aportó este viernes el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, durante el acto de apertura del año judicial. Se suspendieron un total de 25.704 actos procesales, de los cuales 10.905 corresponde a vistas y juicios, 7.396 a declaraciones en sede judicial y otras 7.403 a diligencias fuera de la sede, con lo que Asturias es de las regiones más golpeadas por las movilizaciones, si no la más afectada. Ante el presidente regional, Adrián Barbón, Chamorro también reclamó "terapias" de choque para la Justicia asturiana, dado su estado "terminal" en algunos aspectos, como la dispersión de los Juzgados de Oviedo. El Gobierno regional ha captado el mensaje e incrementará la inversión.

Es imposible calcular por el momento cuánto durarán los planes de refuerzo, pero se moverían entre seis meses y un año. Consistirán básicamente en el trabajo por las tardes e incluso los sábados, una idea con la que los abogados no están muy de acuerdo, aunque la aceptan con resignación.

Jueces y magistrados ya se han mostrado de acuerdo con esos planes, siempre que se remuneren de forma adecuada. El dinero tendrá que ser aportado tanto por el Gobierno central y regional.

Quienes siguen sin dar su aprobación son los sindicatos, que no se sentarán a negociar estos planes de refuerzo hasta que no se solvente el conflicto que mantienen con el Ministerio de Justicia desde el mes de abril, y que quedó en suspenso a principios del mes de julio por el periodo vacacional de los funcionarios.

"Tenemos pendiente una reunión con el nuevo gobierno nacional. Ya han reconocido que tienen que solucionar el conflicto. La huelga no está desconvocada y hasta que esto no se desconvoque no se van a negociar planes de refuerzo", zanjó Cristina Esteban, del sindicato CSIF.

Este sindicato anunció que recurrirá la subida de 450 euros a los Letrados de Justicia aprobada por el Consejo de Ministros de este martes "por vulnerar el derecho fundamental de negociación colectiva". Y es que para CSIF –mayoritario en el sector– "el acuerdo previo a la subida no pasó por la preceptiva Mesa de negociación, lo que vulnera gravemente la ley de libertad sindical, y el derecho de negociación colectiva". El mismo Consejo de Ministros aprobó también las subidas acordadas con jueces y fiscales, conjurando la posibilidad de otra huelga.

CSIF elevó su protesta al Ministerio tras conocer la decisión del Consejo. El departamento de Pilar Llop les planteó retomar las negociaciones en cuanto hubiese un nuevo Gobierno. "De no ser así, se volverán a retomar las movilizaciones", avisa CSIF. "Advertimos al nuevo Gobierno y al nuevo ministro o ministra de Justicia que no va a tener siquiera los 100 días de gracia para sentarse a negociar", añade. "Desde el minuto uno en que acceda al puesto, debe tener como prioridad la solución del conflicto, poniendo encima de la mesa una propuesta económica seria, con cobertura de Hacienda, para los 45.000 funcionarios de Justicia de los Cuerpos Generales y especiales. En caso contrario, tal y como anunciamos en el mes de julio, se retomarán las movilizaciones", recalca el sindicato. Dada la incertidumbre sobre la formación del nuevo Gobierno, la solución al conflicto se antoja dilatada en el tiempo.