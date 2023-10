Un veroño con más de verano que de otoño: alerta por calor en Asturias

A este paso en Asturias parece que el veranillo de San Miguel, que debería haberse acabado ya hace una semana o así, va a enlazar con el puente del Pilar, del 12 al 15 de octubre próximos. Pero va a ser que no. Pese a que en lo que queda de semana y gran parte de la próxima las temperaturas seguirán por encima de lo normal, este veroño tiene fecha de caducidad y coincidirá –para disgusto de los que tengan organizadas escapadas o planes al aire libre– con el inicio del descanso festivo, cuando entrará una borrasca por el Atlántico.

Pero para eso aún queda una semana. De momento, toca de disfrutar de un veroño que tiene más de verano que de otoño, pues el calor se hará notar durante todo el fin de semana. De hecho, para este sábado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado un alerta por altas temperaturas y ha fijado hasta 34 grados los que se podrán alcanzar en Asturias. No está mal en una comunidad en la que la media de temperatura de octubre –el último registro es de 2021– es de 18,4 grados y la de España es de 21,7.

Este jueves los termómetros ya rondaron los 30 grados, según la Aemet. Para esta jornada, más de lo mismo. La previsión pasa por llegar a los 31 grados en Cangas del Narcea, la máxima prevista. Los cielos estarán general despejados, si bien en la costa no se librarán de las brumas y nieblas que, al contrario que días atrás, se disiparán a media que avance el día.

En general, en lo que va de mes, los termómetros han batido numerosos récords en Asturias y el resto de España después de un septiembre muy cálido. El otoño en Asturias se anuncia cálido, pero también algo húmedo dada la previsión alta de lluvias. Después de tocar techo este fin de semana, el mercurio comenzará a bajar algo, aunque sin perspectiva de lluvias a corte plazo.

Ha sido un arranque de otoño seco, con un déficit anual de precipitación cercano al 11 por ciento y embalses en niveles agónicos de agua, por debajo del 36 por ciento de su capacidad. La fuerte sequía que arrastra España parece no tener fin y aunque Asturias no se libra, no es la comunidad peor parada. Todo lo contrario. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la situación de los embalses, el Principado es la comunidad que más porcentaje de agua embalsada tiene (76,5 % de su capacidad), seguida del País Vasco (59,9 %), Galicia (59,2 %) y de la Comunidad de Madrid (50,2 %).

Aunque para el 12 de octubre, día de la Hispanidad e inicio del puente festivo, aún queda mucho, en general se descartan lluvias, si bien más nubosidad y más fresco por el Norte, donde habrá que sacar los abrigos. Una situación que parece no molestar a los muchos que ya han hecho planes para esos días de descanso en Asturias, donde las reservas de alojamientos rurales rondan el 52% –la media nacional es del 54%, según Escapada Rural–. Lejos quedarán, por tanto, estos días calurosos de veroño y mucho más las tórridas noches de verano que, con mínimas de 25º, se han quintuplicado este año en España.