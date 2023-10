Adrián Barbón no ha podido evitar responder al comentario sobre Asturias de Marta Castro, una concursante de Gran Hermano Vip (GH VIP). Ella, con familia en Villaviciosa, soltó en el programa, ante el mal olor que entraba en la casa desde fuera que olía "fatal, como a Asturias". El presidente regional ha utilizado la red social X (antes Twitter) para contestar a la ex de Fonsi Nieto.

"No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la yerba cuando llega la época de siega", ha escrito Barbón. El comentario del presidente no ha dejado indiferente a nadie. Hay quien considera que un político no debería entrar a comentar lo que comentan en programas de televisión sobre la región. "Querido Barbón, yo no me centraría tanto en lo que diga no se quien de Gran Hermano, si no en lo que olemos y no olemos pero está ahí, lo/as asturiano/as del área central", le replican algunos ciudadanos. Muchos otras personas se han unido a Barbón para criticar la actitud de la concusante al grito de "quién es ella para decir a qué huele Asturias".

Marta Castro, influencer y ex de Fonsi Nieto, es una habitual en los veranos asturianos. Su abuelos maternos, Soledad y Miguel, son de la localidad de Sietes en Villaviciosa y ella ha viajado en numerosas ocasiones junto a su hijo para descansar y disfrutar de unas vacaciones que asegura le producen total relax y bienestar. Siempre se ha confesado una "enamorada de Asturias" por lo que su comentario en la casa de Gran Hermano VIP, programa en el que está participando, sobre el Principado ha descolocado a muchos asturianos.