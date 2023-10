Conmoción tras conocerse que la cunqueira de Tablado y su hermano son los heridos españoles del siniestro del bus de Venecia: "Quién no conoce a Rosa en Asturias"

Su hermano, de 49 años, está fuera de peligro, ingresado en el hospital de Treviso. Sufrió rotura de fémur y varias quemaduras en el cuerpo, aunque se encuentra en estado consciente y pudo hablar con su sobrino por teléfono por mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores tras las gestiones realizadas por la Delegación del Gobierno en Asturias y el Ejecutivo regional, según indicó el alcalde de Degaña, Oscar Ancares Valín.

Tanto el marido de Rosa, Enrique, como sus dos hijos, Jesús y Víctor, viajaron en la tarde de ayer a Venecia desde el aeropuerto de Asturias para seguir in situ la evolución de la mujer y su hermano. Estaba previsto que les recibiese anoche el cónsul de España. El consulado les ha preparado un coche y un interprete para facilitar su estancia en la zona. Hoy acudirán al hospital. La familia está muy preocupada por lo ocurrido y desea que "todo el mundo dé fuerzas a Rosa para que salga adelante". El marido indicó que no habían tenido más noticias del alcance de las lesiones que sufre la mujer.

Rosa Rodríguez es la propietaria de La Guarida del Cunqueiru, en Tablado, un centro cultural y taller-tienda desde el que difunde la cultura, la lengua y las tradiciones de esa zona del Suroccidente de Asturias.

Tras la celebración del "CachuFest23" en Trabáu, un fin de semana plagado de actividades en la localidad degañesa, Rosa Rodríguez había confesado que estaba "un poco cansada" y había preparado el viaje a Venecia "para desconectar". La cunqueira quería recuperar fuerzas para participar el próximo día 15 en la entrega del Premio a la Mujer Rural, que iba a tener lugar en Valdés.

La noticia ha causado conmoción en Asturias. Se trata de una mujer muy conocida y apreciada. El presidente del Principado, Adrián Barbón, que coincidió con ella en los actos del Día de Asturias, a los que Rosa fue invitada, le escribió un mensaje en la red social X: "Toda mi fuerza para Rosa, a la que conozco bien y admiro, y para su hermano. Estamos con vosotros y con tu marido e hijos. Mucha, mucha fuerza y mi deseo de que os recuperéis pronto".

Quienes la conocen dicen de Rosa Rodríguez que "es una luchadora que se ha superado en diferentes momentos de su vida", emprendedora comprometida con la cultura del Suroccidente, y confían que pueda sobreponerse a esta prueba.

Cuando se produjo el brutal siniestro, el lunes por la tarde, Rosa Rodríguez regresaba de Venecia al camping "Hu" de la localidad de Marghera, donde estaba alojada con su hermano. Por alguna razón –aunque los fiscales barajan una maniobra arriesgada o que el guardarraíl era demasiado viejo para soportar el peso del bus y todo ello junto a la posibilidad de que el conductor se sintiese mal y no controlase el vehículo–, el autocar se salió de la calzada y cayó al vacío tras ceder el guardarraíl, que no había sido sustituido, al parecer, pese su estado. Además faltaban dos metros de valla protectora justo en la zona donde cayó al vacío el vehículo.

El ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, aseguró que el accidente no fue culpa del guardarraíl y advirtió del peligro de las baterías de los coches eléctricos, como el autobús siniestrado, pues "se incendian más rápido que con otras formas de energía".

Se ha podido identificar a los 21 fallecidos en el siniestro, entre ellos dos niños y una chica de 13 años. Son nueve ucranianos, cuatro rumanos, tres alemanes, un croata, dos portugueses y un sudafricano. También perdió la vida el conductor, un italiano de 40 años. Además hay 15 heridos, entre ellos los dos asturianos.

La bibliotecaria de Las Regueras, en Mestre: "Quedé impactada al saber que Rosa iba allí"





La bibliotecaria de Las Regueras, Esther Martínez Álvarez, que ha estado alojada unos días en la localidad de Mestre, se vio indirectamente afectada por el accidente. Este lunes por la tarde, cuando se produjo el siniestro, tenía previsto regresar a la localidad después de visitar la ciudad de Padua, pero se encontró con que se habían suspendido todos los trenes. Sin saber los motivos de la interrupción de los servicios, Martínez regresó a bordo de un taxi a Mestre, junto a las personas que la acompañaban en el viaje, y fue cuando se encontró con la tragedia del autocar. "El tren seguía cortado y vimos un gran despliegue de la Policía en el lugar donde se produjo el siniestro. El accidente había pasado hacía unas horas, pero no había normalidad en la ciudad. Nos llamaron de España preguntando, pero no vimos nada", explica. "Hoy (por este jueves) es cuando nos enteramos de que Rosa era una de las heridas del autocar. Quién no conoce a Rosa en Asturias. Alguna vez he estado en El Rincón Cunqueiro. Me quedé impactada. El caso es que podríamos haber sido cualquiera, porque por ese puente se pasa habitualmente para ir a Venecia", aseguró. Ayer jueves regresaba Esther Martínez a Asturias con ánimo agridulce.