El Gobierno traslada un mensaje de “cariño” a los dos asturianos heridos en el accidente de autobús en Venecia

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, ha querido trasladar públicamente el “cariño” del Ejecutivo a los dos asturianos heridos en el accidente de autobús de Venecia, la popular cunqueira Rosa Rodríguez y su hermano. “Estamos en contacto con la familia, particularmente yo pude hablar con uno de sus hijos y transmitirles la admiración y el cariño que sentimos”, ha dicho Barbón, que ha referido que conoce bien a Rosa Rodríguez “y es una mujer excepcional”. “Estuve visitando el trabajo que hacen ella y su hijo y, desde luego, quiero darle toda la fuerza del mundo, por es verdad que ella está en una situación más delicada, que su hermano por suerte va mejor, pero esperamos que lo supere”, ha dicho Barbón.

La noticia de que Rosa Rodríguez Menéndez, "Mujer Rural de Asturias" 2022, y su hermano, Miguel Ángel, ambos naturales de Sisterna (Ibias), eran los heridos españoles del accidente del autocar de Venecia, que se saldó con un total de 21 muertos después de que el vehículo se precipitase desde un puente en la localidad de Mestre, saltó ayer. La mujer, de 53 años, está ingresada en el hospital de Padua con politraumatismos e importantes quemaduras, siendo su pronóstico reservado. Su hermano, de 49 años, está fuera de peligro, ingresado en el hospital de Treviso. Sufrió rotura de fémur y varias quemaduras en el cuerpo, aunque se encuentra en estado consciente.

Tanto el marido de Rosa, Enrique, como sus dos hijos, Jesús y Víctor, viajaron en la tarde de ayer a Venecia desde el aeropuerto de Asturias para seguir in situ la evolución de la mujer y su hermano. Estaba previsto que les recibiese anoche el cónsul de España. El consulado les ha preparado un coche y un interprete para facilitar su estancia en la zona. Hoy acudirán al hospital. La familia está muy preocupada por lo ocurrido y desea que "todo el mundo dé fuerzas a Rosa para que salga adelante". El marido indicó que no habían tenido más noticias del alcance de las lesiones que sufre la mujer.

Rosa Rodríguez es la propietaria de La Guarida del Cunqueiru, en Tablado, un centro cultural y taller-tienda desde el que difunde la cultura, la lengua y las tradiciones de esa zona del Suroccidente de Asturias.

La bibliotecaria de Las Regueras, en Mestre: "Quedé impactada al saber que Rosa iba allí"

La bibliotecaria de Las Regueras, Esther Martínez Álvarez, que ha estado alojada unos días en la localidad de Mestre, se vio indirectamente afectada por el accidente. Este lunes por la tarde, cuando se produjo el siniestro, tenía previsto regresar a la localidad después de visitar la ciudad de Padua, pero se encontró con que se habían suspendido todos los trenes. Sin saber los motivos de la interrupción de los servicios, Martínez regresó a bordo de un taxi a Mestre, junto a las personas que la acompañaban en el viaje, y fue cuando se encontró con la tragedia del autocar. "El tren seguía cortado y vimos un gran despliegue de la Policía en el lugar donde se produjo el siniestro. El accidente había pasado hacía unas horas, pero no había normalidad en la ciudad. Nos llamaron de España preguntando, pero no vimos nada", explica. "Hoy (por este jueves) es cuando nos enteramos de que Rosa era una de las heridas del autocar. Quién no conoce a Rosa en Asturias. Alguna vez he estado en El Rincón Cunqueiro. Me quedé impactada. El caso es que podríamos haber sido cualquiera, porque por ese puente se pasa habitualmente para ir a Venecia", aseguró. Ayer jueves regresaba Esther Martínez a Asturias con ánimo agridulce.