Joaquín de la Riva: "Hay que introducir de nuevo el acotamiento de las zonas quemadas"

Después de 44 años de carrera, el teniente fiscal Joaquín de la Riva Llerandi (Oviedo, 1954) se jubila este domingo con gran dolor de corazón, aunque considera que hay que dejar paso a los más jóvenes. Reputado fiscal de Medio Ambiente, labor que desempeñó durante 22 años, ve imprescindible "reintroducir de nuevo el acotamiento de las zonas quemadas, porque tenía un efecto disuasor y se quitó".

La consecuencia, que el campo asturiano sigue ardiendo. "Por lo que se ve, no ha cambiado la percepción de que quemar es malo. Las condenas penales tienen un efecto disuasivo, pero cuando llega marzo y abril se sigue quemando, como este año, que fue algo espectacular", indicó.

La Fiscalía de Medio Ambiente empezó totalmente de cero en 1990 de la mano del fiscal jefe Rafael Valero Oltra. "Solo había una instrucción sobre medio ambiente, y un artículo en el Código Penal muy malo, el 325, y alguna ley especial por ahí. Se pasó de ningún procesado a un número importante, aunque solo una mínima parte de los causantes de incendios", explicó.

De la Riva se defendió de los ataques recibidos estos años de algunos ganaderos: "Me dicen que los he criminalizado, pero simplemente he cumplido con mi obligación, y si había pruebas, he llevado al banquillo a quien hubiese cometido un delito. No tengo nada contra los ganaderos, muy al contrario".

Pero no ha sido fácil reunir las pruebas. "Es difícil probar los delitos de incendio, y más al principio, que no se investigaban. Con la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente se empezaron a investigar. Primero a través del Seprona, y luego con las Bripas y los agentes de Medio Natural, se comenzaron a elaborar informes técnicos que analizaban la causa, y sabiendo la causa, puedes determinar quién es el autor, con pruebas indiciarias, porque es difícil que haya testigos de estos delitos", resaltó.

Más que una nueva regulación contra los incendios, De la Riva abogó por "la inversión, sobre todo en prevención". "Ya que sabemos que se va a quemar y en qué zonas –porque son quemas periódicas y recurrentes en determinada época–, habría que invertir primero en vigilancia, pero también en limpiar el monte, hacer quemas autorizadas, y reintroducir los acotamientos", defendió. Rompió una lanza por las Bripas, "un elemento muy valioso, que te traía posibles autores con nombres y apellidos". "Ahora están en situación muy precaria, porque hay plazas sin cubrir y muchos se han ido al ver limitadas sus funciones", señaló.

Defensor de que sea el fiscal quien instruya las causas penales –aunque vaticinó que se jubilaría sin verlo–, indicó que ese paso debe llevar aparejado "un modelo de Fiscalía con unas garantías de independencia que en este momento se cuestionan".

La amnistía, tabla rasa

Respecto al tema del momento, la posible amnistía de los implicados en el procés, defendió lo mismo que la Asociación de Fiscales: "Me parece un ataque frontal a los principios de separación de poderes e igualdad entre los españoles, dos principios propios del Estado de Derecho. Me parece gravísimo que se haga tabla rasa del esfuerzo del Supremo y la Fiscalía por conseguir una condena con todas las garantías. Es algo que a una persona que lleva 44 años defendiendo el principio de legalidad, le chirría muchísimo".

