El alcalde de Degaña, que llamó "corazón" a una edil de IU: "No quise ofender"

"La llamé ‘corazón’ como podía haber dicho... ‘camión’, sin ningún ánimo de ofender", asegura el alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, después de que una concejala de IU, Sofía Barrero, denunciase que el regidor se refirió a ella en el Pleno como "corazón", lo que considera "un comportamiento inapropiado y, aún más por su machismo, para un cargo público".

Tras la queja, la coalición denunció que ni el Alcalde se disculpa ni es posible hacerle llegar la queja. Lo intentaron en tres ocasiones: la primera al correo general del Ayuntamiento, la segunda a un correo del Alcalde y la tercera a través del registro electrónico.

Óscar Ancares afirmó ayer a LA NUEVA ESPAÑA que no tuvo ningún ánimo de ofender a la concejala. "Fue una forma de referirme, con una simple palabra, sin intención de que se molestase; si la ha ofendido, lo siento", dijo a modo de disculpa.

Según Ancares, el Pleno se desarrolló posteriormente con normalidad, por lo que no entiende cómo el asunto se ha convertido en caballo de batalla para IU. "No entiendo este paripé", dijo a este periódico. Ancares considera excesiva la polémica, pero aun así expresó su voluntad de disculparse si el apelativo resultó ofensivo. Eso sí, aseguró que con la disculpa da por zanjado el asunto y que no tiene previsto hacer una petición de perdón formal o por escrito.

Es un lenguaje trasnochado, condescendiente y machista que no puede tener cabida en el máximo órgano de control democrático de un ayuntamiento", señala en cambio la Secretaria de Igualdad de IU, Begoña Collado en una carta remitida al Alcalde.

La concejala de IU afirmó que en el Pleno de la polémica llegó a recordarle al regidor su nombre ante las repetidas alusiones a la edil como "corazón".

"Falta de educación"

"Estoy convencida de que la sociedad lo que menos desea y espera de sus representantes, más cuando estos dicen ser progresistas, es que repliquen formas comunicativas que expresan un sistema de interrelaciones basado en la desigualdad por sexos, como ha sido este caso", señaló Begoña Collado, dirigente de Izquierda Unida regional.

"Ancares carece de la más mínima educación política", dijo Barrero, que reclama que la FSA se pronuncie y reprenda a su alcalde. Ancares por su parte cree que las disculpas están ofrecidas.