ASAJA y COAG se desmarcan de la protesta del campo: "Hay que dar margen"

La protesta del campo asturiano, convocada para el próximo martes en Oviedo, pierde fuerza toda vez que dos de las principales organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, anunciaron este viernes que se descuelgan de la convocatoria efectuada por URA (Unión Rural Asturiana) y secundada por USAGA y UCA. Así lo expusieron Mercedes Cruzado y Ramón Artime, líderes de COAG y ASAJA, respectivamente, en un comunicado conjunto, justo en una organizada en la que mantuvieron –junto a UCA– una reunión, la segunda de la legislatura, con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, y la directora de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta.

"Consideramos que la situación que atraviesa el sector es delicada y así se lo trasladamos de forma recurrente a los organismos públicos", explican Cruzado y Artime, que sostienen que han pedido en varias ocasiones medidas "urgentes" para paliar las pérdidas en forraje por la sequía –uno de los principales motivos de URA para llamar a la movilización– como "la aplicación de medidas fiscales que entendíamos que aliviarían la economía de nuestros agricultores y ganaderos". También advierten ambos colectivos de que están personados tanto a nivel nacional como autonómico ante la Audiencia Nacional en el recurso contencioso administrativo contra la orden ministerial de incluir al lobo en el listado de especies protegidas.

"Enumeramos todas estas cuestiones porque queremos poner de manifiesto y en valor nuestra labor diaria y lo que queremos es que no se afee nuestro trabajo de forma sistemática, sin ningún tipo de argumento", advierten. Para ASAJA y COAG la protesta del martes es prematura y apuestan por "dejar margen" al nuevo gobierno. Además, dicen, "no es un acto reivindicativo, sino que esconde detrás un interés político. De hecho, según parece, en la propia organización existen desavenencias entre sus miembros, porque algunos no están de acuerdo con manifestarse". Con esto hicieron referencia a la crisis interna en URA, en la que un sector crítico ha arremetido contra las decisiones del secretario, al que desautorizan. Éste ha explicado que sigue en el cargo respaldado por el resto de miembros.

En el encuentro en la Consejería de Medio Rural se abordó las tramitación de ayudas a la sequía, tanto las nacionales como las regionales, tal y como explicó la directora Rocío Huerta, quien fijó a finales de año el plazo máximo para que los beneficiarios las ingresen. "Ha sido un encuentro constructivo en el que todos han planteado sus cuestiones", dijo.