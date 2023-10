¿Eres capaz de detectar cuándo se acerca tu "tren del sueño"? ¿Sabes cómo sacar tu billete, subirte a tu vagón y gozar de un descanso reparador que te permita estar fresco a la mañana siguiente?

Casi la mitad de la población adulta española y uno de cada cuatro niños no disfrutan de un sueño de calidad, concluyen los estudios llevados a cabo por la Sociedad Española de Neurología. Muchos de estos problemas no están certeramente diagnosticados ni debidamente tratados. ¿A qué se debe? ¿Cómo ponerle remedio? Para dar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con el sueño y el papel clave que ejerce en nuestra salud, LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a dos expertos: Margarita Carrasco, psicóloga infanto-juvenil e integrante del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, y Francisco Rey, director de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros.

"Dormir bien para vivir mejor" es el eje en torno al que gira este encuentro organizado en colaboración con BBVA y moderado por la periodista María José Iglesias. La premisa de partida es categórica y está muy fundamentada desde el punto de vista científico: un sueño de calidad es fundamental para nuestro bienestar físico, mental y social.

Margarita Carrasco: "Una porción importante de la población no cuida de manera adecuada la higiene del sueño. Lo que vamos a analizar se entiende muy bien a partir de la metáfora del tren: hay que esperar la llegada del sueño con las disposiciones adecuadas, como se espera un tren, sabiendo que puede tardar en volver a pasar, y no tratar de adaptar su horario a unas circunstancias que, a menudo, perjudican nuestro descanso y el conjunto de nuestra armonía vital".

Francisco Rey: "Desde BBVA Seguros queremos contribuir al bienestar de las personas, y en la consecución de este objetivo nos proponemos mejorar un factor tan relevante para la salud como es la higiene del sueño. Sabemos que es un ingrediente tan importante como el ejercicio físico y otros hábitos saludables clave. Para ofrecer a la sociedad las herramientas necesarias, tenemos en marcha una colaboración con una empresa de salud tan potente como es Sanitas".

Margarita Carrasco: "Para empezar, es clave conocer los eslabones de una espiral negativa. Si descansamos poco, al día siguiente disminuyen nuestra capacidad de atención, nuestra memoria, nuestro rendimiento. Llegamos al final del día ansiosos porque no llegamos a todo, insatisfechos y entramos en conductas compensatorias: una cena demasiado copiosa, unas copas, ver la televisión hasta altas horas... Nos acostamos más tarde de lo previsto, descansamos menos de lo necesario y, al día siguiente, recurrimos a estimulantes para espabilarnos... Y el ciclo negativo sigue. Estamos más irascibles, discutimos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con los compañeros de trabajo...".

Francisco Rey: "Ante estas situaciones tan frecuentes, los clientes demandan productos que les ayuden a mejorar su bienestar y mantener unos hábitos saludables. Con el seguro de salud de BBVA damos respuesta a esta demanda, lo que está siendo muy valorado por nuestros clientes. Tal es así que con datos hasta junio llevábamos más de 48.000 nuevos clientes en el año y esto nos lleva a apuntar que por tercer año consecutivo vamos a superar la cifra de 100.000 nuevas contrataciones en 2023".

Margarita Carrasco: "En la espiral contraria a la antes descrita, en la espiral positiva, el sueño calma nuestras emociones. Algunas pautas para conseguir un sueño reparador son cenas ligeras, evitar una actividad física intensa a última hora del día, no usar pantallas –o hacerlo con baja luminosidad– en las dos horas previas a irse a la cama, cuidar las rutinas horarias... Es recomendable acostarse y levantarse a la misma hora; que la siesta, en caso de hacerse, no pase de veinte o treinta minutos... Otra herramienta: evitar conversaciones telefónicas a última hora que puedan resultar estresantes por las razones que sean...".

Francisco Rey: "En nuestro seguro de salud ofrecemos programas que son un complemento perfecto para prevenir y mejorar la calidad del sueño, entre otros. La prevención es tan importante como ir al médico cuando se está enfermo. Estos programas de salud cuentan con un equipo multidisciplinar de 140 especialistas, que incluye nutricionistas, enfermeros, entrenadores personales... Todos ellos trabajan en la misma línea: prevenir siempre que sea posible. Y, cuando surge la enfermedad, acortar el periodo de curación y el impacto de la enfermedad. Se trata, en definitiva, de ayudar a nuestros clientes a llevar una vida más sana y más feliz".

Margarita Carrasco: "Para una buena higiene del sueño, es importante no ‘resolver asuntos con la almohada’. Quiero decir que, si algo nos preocupa, mejor levantarse, escribirlo en un papel y tratar de olvidarse hasta la mañana siguiente. Otro factor relevante, y quizá menos mencionado, consiste en cuidar el orden de la propia habitación: no tener a la vista papeles de trabajo, la agenda, el ordenador, asuntos pendientes, ese montón de ropa pendiente de lavar, doblar o planchar... Son elementos que nos generan estrés y es preferible no tenerlos a la vista".

Francisco Rey: "Invertir en salud es invertir en nuestro bienestar y en el de nuestra familia, y existen fórmulas para que el coste del seguro sea asumible para todas las personas. Con nuestro plan ‘Estar Seguro’ damos facilidades para fraccionar el pago y para evitar que llegue en el momento más inoportuno. Sabemos que la seguridad financiera alivia el estrés, propicia un buen descanso y facilita una vida saludable. Además, gracias a la tecnología podemos personalizar la atención y hacerlo durante las 24 horas del día. BBVA y Sanitas somos referentes en tecnología de la salud".