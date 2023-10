Tráfico no instalará más radares fijos en el tramo de tres carriles de la "Y"

El tramo en obras de la autopista "Y" recuperó en la madrugada de este viernes los dos carriles en cada sentido para inmensa satisfacción de los conductores, que se evitaron los insidiosos atascos provocados por el "bypass" establecido hace una semanas para facilitar el asfaltado de la carretera. El nuevo asfalto, por otro lado, es "infinitamente menos ruidoso", según indican quienes lo probaron.

Por ahora, el tercer carril deberá esperar en tanto se remata la obra, especialmente la mediana y la señalización horizontal y vertical. Para mayor seguridad de los trabajadores se ha acotado con conos el carril izquierdo en ambos sentidos y sigue la limitación de 60 kilómetros por hora. Ya son visibles en los márgenes de la carretera las señales que limitarán la vía a 100 por hora cuando se abra definitivamente el tercer carril, aunque ahora están tapadas con plástico negro.

El nuevo firme invita desde luego a acelerar la velocidad. La buena noticia es que, cuando el tramo esté abierto, no se instalarán en estos cuatro kilómetros más radares fijos, según indicaron fuentes de Delegación del Gobierno. Actualmente se está revisando el Plan de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y no está previstas establecer nuevos radares fijos. No obstante, es previsible que prosigan los controles con radares móviles cuando Tráfico lo considere oportuno, como ha venido ocurriendo desde que se iniciaron las obras del tercer carril. Por lo que se refiere a la jornada de este jueves, el tráfico fue fluido a lo largo de toda la jornada, incluso durante las horas punta, cuando se registra el ingente volumen de circulación que ha justificado llevar a cabo el proyecto de habilitación de un tercer carril en la carretera.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, quiso referirse este viernes a los avances en las obras. Según aseguró, la conexión de la autopista "Y" con la llamada Autovía de la Industria (AS-II) será una exigencia de esta legislatura y precisamente aprovechó esa reivindicación para urgir a la formación de un Gobierno en España. Se trata por otro lado de una reivindicación que ya surgió cuando se puso en funcionamiento la AS-II, allá por 2007, y de una medida reclamada recurrentemente, especialmente cuando hay atascos y retenciones en la vía.

Terminadas prácticamente las obras del tercer carril de la "Y" (a falta de remates en la mediana), Barbón reconoció la "satisfacción" por el fin de un largo periodo (cuatro años de obras) y una cadena de retenciones (especialmente en los últimos días).

"Muchísimas molestias"

"Cuando se hacen obras siempre se generan molestias, y esta obra, que es del Ministerio, se llevaba reclamando desde hace décadas y por fin se consiguió que se desarrollara", dijo Barbón a preguntas de los periodistas. Reconoció asimismo que "ha generado muchísimas molestias, eso es verdad", pero llegados a este punto "lo importante es el resultado".

El Presidente dijo que la opinión que recibe de usuarios es que "la gente está contenta". También se refirió al hecho de que finalmente el tramo quede con limitación de 100 kilómetros por hora, algo que el Ministerio ya especificó desde el principio. "Eso creo que es un tramo muy pequeño", dijo el Presidente.

Pero de la experiencia de estas semanas, Barbón reflexionó sobre la necesidad de conocer y utilizar mejor la "malla de comunicaciones" que hay en el centro de Asturias. "A veces nos acostumbramos a utilizar determinadas vías, mientras que otras se usan menos de lo que se podría", indicó.

Y en este sentido, reconociendo que un enlace entre la "Y" y la AS-II quizás habría facilitado las cosas durante estos tres años de obras, Barbón aseguró que "esa interconexión es importantísima", de modo que "es una reivindicación para esta legislatura", pero que por eso urge "que se forme gobierno en España, no porque yo quiera que sea Pedro Sánchez, sino porque es el único que puede lograrlo y tenemos muchos temas importantes que negociar con un gobierno plenamente operativo y que no pueden esperar".

