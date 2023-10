Pedagogía en silla de ruedas en las carreteras asturianas: "Si se hiciesen las cosas bien, no habría el 80% de accidentes"

Chus Bobes perdió una pierna en un accidente de moto. "Fue todo responsabilidad mía, por un exceso de velocidad. No me dio tiempo a frenar y tuve que adelantar a un vehículo. Por la derecha venían unos chicos en bicicleta, y entonces adelanté por la izquierda. Me cogió un coche de frente. Fue una imprudencia mía y hay que ser consecuentes", señaló, con entereza, este miembro de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas del Principado (ASPAYM), que este lunes participó, con otros cuatro miembros de la entidad, en el inicio de la campaña de Tráfico contra las distracciones al volante, que durará hasta el domingo. Unas distracciones que suponen un 23 por ciento de los accidentes en Asturias –el 31 por ciento en el conjunto del país–, como remarcó María Ángeles Mallavibarrena Martino, subjefa de Tráfico en Asturias. La campaña pone especialmente el foco en el uso del teléfono al volante. "Hay que prestar la máxima atención", añadió la Subjefa.

"Todos vamos con el automático, pendientes del móvil y no de la carretera, y tenemos que ser conscientes de que hay otras personas por la carretera", comentó Bobes a una joven conductora, de nombre Saray, después de que fuese sometida a un control de alcohol y diese negativo. La campaña tiene todo el sentido si se tiene en cuenta que, a 8 de octubre, llevamos 28 muertos, frente a los 19 de 2022 por la misma fecha, lo que supone un aumento del 47 por ciento. Mallavibarrena indicó que no se sabe qué ha podido ocurrir, pero ha influido el mayor número de accidentes con múltiples fallecidos, como el ocurrido en Llanes el 13 de septiembre, con tres víctimas. Eduardo Llano, presidente de ASPAYM, remarcó que ya participan desde hace 17 años en la campaña "No corras, no bebas, no cambies de ruedas". Parapléjico desde los 19 años tras ser arrollado por un conductor ebrio, Llano resaltó que "tras muchos accidentes y muchas infracciones de tráfico hay muchas desgracias personales". Añadió que un 80 por ciento de los accidentes se podrían evitar "si se hiciesen las cosas bien". Este lunes hablaron "de tú a tú" a los conductores, que agradecieron la franqueza. "Nunca está de más que nos recuerden las consecuencias de las infracciones y las distracciones al volante", dijo uno de los interpelados. Por su parte, el teniente José Carlos Conde, jefe del destacamento de Tráfico de Oviedo, indicó que estas campañas "calan en el conductor". Señaló al móvil como uno de los causantes de las distracciones, pero recordó que hay otras acciones, como encender la radio, manipular el aire acondicionado , encender un pitillo o comer algo. Y puso el acento en los despistes en los trayectos ya conocidos.