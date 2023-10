El PP dice que Barbón solo "espatuxa" en torno al lobo sin lograr resultados

Lo único que hace Adrián Barbón es «espatuxar» en torno al lobo sin ser «capaz, en la comunidad al norte del Duero más afectada por los ataques, de que se puedan hacer controles de la especie en Asturias». Así se pronunció este lunes el diputado del PP Luis Venta, quien califica de «tomadura de pelo» a los ganaderos el proceder del PSOE con una especie que a día de hoy cuenta con 60 manadas en el Principado y «se multiplicó por tres en los últimos 20 años con 600 ejemplares campando a sus anchas». Venta advierte de que los ganaderos asturianos están «desesperados», que el sector «se desangra» y que «decenas de miles de animales» mueren cada semana por los ataques del lobo.

Lo que quiere el PP –que este martes llevará el asunto ante el Pleno de la Junta General– es que el Gobierno del Principado actúe y logre, primero, desbloquear las batidas en la comunidad y, segundo, agilice los pagos por los daños al ganado. «Se tardan hasta dos años en abonar la compensación. El ganadero siempre es sospechoso y la amnistía es para el lobo», recalca el diputado del PP.

Más allá de los problemas que genera el cánido y el resto de especies de la fauna salvaje para el sector rural asturiano –«clave y muy importante en la región»–, Luis Venta también ha querido destacar el «poco peso político» de Adrián Barbón ante el gobierno de Pedro Sánchez. Según apunta, el presidente asturiano «o no tiene peso o no quiere» reclamar la posibilidad de hacer batidas de lobos en tanto que se resuelve el recurso judicial contra la orden de su inclusión en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) por parte del Ministerio de Transición Ecológica en noviembre de 2021. «Es lamentable que hace más de un año se pidiera autorización para abatir uno en los Picos de Europa y no se haya tenido respuesta», reseñó.

Los populares asturianos advierten de que aparte del citado recurso judicial contra la orden Lespre «detrás de la que se esconde» Barbón, hay excepciones en la normativa actual para poder solicitar batidas. Hasta tres ejemplos citó Luis Venta que contemplan «exclusiones» respecto a la protección del lobo para compatibilizar medidas de extracción y captura de ejemplares en caso de ser necesario para proteger y facilitar la actividad ganadera.

«Hay mecanismos para excluir al lobo y Asturias puede iniciarlos. Pero Sánchez no se lo permite a Barbón, que es un gatín en manos del gobierno de España», concluyó Venta.