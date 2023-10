La joven pareja lavianesa que asegura su futuro: él sigue con sus vacas, ella se pone estudiar Magisterio

Ainara Vázquez tiene 21 años y corteja con Ernesto Barbón. Con su novio se plantó este martes en Oviedo, cencerro en mano, para apoyarlo en la defensa del campo asturiano. Pero ella tiene claro que "lo de las vacas no tiene futuro", por eso se ha puesto a estudiar Magisterio. Ambos son de Laviana – "vecino del Presidente Adrián Barbón", detalla Ernesto, con quien comparte apellido pero no familia– y se plantean un futuro juntos. Pero la joven cree que lo de su novio pinta muy mal. "Si ella lo dice...", asiente Barbón, con unas 30 vacas de carne. Le gusta su oficio, que le viene de familia. Pero asume que su novia no va desencaminada al pintar un negro futuro: "Lo tiene metido en la cabeza y no le faltará razón. Las trabas que nos ponen cada vez son mayores. Lo peor son los precios, el gasoil por las nubes, y también el papeleo continuo".

Por este motivo Ainara Vázquez se ha puesto a estudiar Magisterio. "Tengo claro que me dedicaré a ello. Es que una pareja como nosotros, con familia, lo tendría dificil para vivir de la ganadería viendo como están las cosas. Al menos, si esto empeora, yo libro", describe la lavianesa. Pero el cencerro no lo apeó este martes en Oviedo: "Ya que estamos aquí, hagamos ruido". Junto a ambos estuvo Rubén Vargas, ganadero de Infiesto (Piloña), quien ve "sobrados motivos" para salir a protestar. En su caso se queja de las muchas trabas que sufren los ganaderos para poder trabajar. "Cuando acaben con nosotros y haya que salir a comprar la comida fuera y se encarezca, se acordarán", advierte.