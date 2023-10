Ruido de tractores y cencerros del campo asturiano para llamar la atención sobre su agonía: "No aceptamos limosnas"

Se trataba de hacer ruido y llamar la atención sobre el «grave momento» que atraviesa el medio rural asturiano, con sus ganaderos y agricultores con el agua al cuello por los elevados costes de producción y eso se consiguió. Delante de la sede en Oviedo de la Consejería de Medio Rural de Asturias –su titular, Marcelino Marcos Líndez, estaba en ese momento en el Pleno de la Junta General del Principado– se plantaron este martes más de una veintena de tractores, cubas de leche, camiones y remolques para secundar la protesta convocada por Unión Rural Asturiana (URA) con el apoyo de USAGA y UCA por la falta de «respuestas concretas» a la crisis que arrastran ganaderos y agricultores.

Se fueron como llegaron, pues no tuvieron éxito en entrevistarse con el Consejero –que no estaba en la Consejería, aunque su intervención en el Pleno ya había acabado pasado el mediodía–, a quien piden de inmediato más ayudas para hacer frente a los estragos de la sequía y no «la limosna» que han aprobado, «en la que se toca a 13 euros por vaca de leche y 35 por la de carne, cuando un saco de pienso de 25 kilos están en 13 euros». De «regalo» al Consejero dejaron en la calle varios fardos de estiércol y un reguero de leche, «para que recuerden que el campo sufre y que por desgracia hay problemas, si no, no estaríamos aquí».

La lista de demandas es más larga y de sobra conocida, y algunas de ellas se pudieron ver en las pancartas que se lucieron en una protesta con decenas de ganaderos procedentes de distintas partes de Asturias: pago efectivo y rápido de los daños al ganado por los ataques el lobo; batidas para controlar la población de éste último; menos burocracia y «leyes absurdas», que se cumpla la ley de la cadena alimentaria «ahora llena de polvo en un cajón»...

En resumen, «que nos dejen trabajar», resume la naveta Paloma Camino, presente en Oviedo a título personal, sin pertenecer a ninguna organización. «Estamos cansados de que nos traten peor que a los turistas y los montañeros, para los de fuera no hay leyes y para nosotros muchas que nos impiden trabajar por el monte», remata Rubén Vargas, de Infiesto (Piloña).

Llegó la singular flota de tractores y cubas al ritmo de esa canción de Daniel García, «El taxista coplero», cuya melancólica letra es una descripción detallada de la agonía que sufre ese «campu con el que acabarán» sin darse cuenta. «Ganaderos arruinados. Dignidad y respeto», «si el campo no produce la ciudad no come» y «no somos terroristas, somos ganaderos» fueron los lemas que lucieron en las pancartas enarboladas por URA, USAGA y UCA. Tres de las cinco organizaciones agrarias en Asturias. En esta ocasión, y no como en las protestas de la pasada primavera, ASAJA y COAG, dos de las principales y más veteranas, se han desmarcado al entender que hay que dejar un margen de tiempo al nuevo equipo de la Consejería.

«¿Margen de qué?», se preguntó el secretario de URA, Borja Fernández. «Nosotros estamos aquí hoy y tenemos motivo. Los que no están deben explicar por qué no han venido. Lo que URA tiene claro es que siempre que nos llamen a defender el sector ahí estaremos». Su coordinador, Pablo Álvarez, advierte: «Si nosotros no defendemos lo nuestro, nadie lo va a hacer y por desgracia tenemos que estar aquí». Álvarez lamentó que el Consejero no accediera a una reunión tras pedirla formalmente en el registro de la Consejería, una vez que logró atravesar el fuerte cordón policial que protegía el edificio. «Quizás este tema no es importante para él...».

José Ramón García Alba, «Pachón», secretario general de UCA (Unión Campesina Asturiana), advirtió de que «en la próxima legislatura igual no hace falta la Consejería de Medio Rural porque no habrá nada que gestionar». Cifra en más del 80% los profesionales de más de 60 años en el sector primario asturiano. «Y su gran preocupación es cómo hacer para jubilarse, les da igual hacerlo incluso hacerlo por anticipado».

Fernando Marrón, líder de USAGA, destacó «el gran espíritu» de las gentes del campo y avisó de que «de aquí a fin de año esto irá a peor». En su opinión, los ganaderos tienen «verdaderos problemas y estos los conocen solo los bancos». Por eso, valoró Marrón, la protesta de este martes ha sido importante: «Porque la gente de la ciudad tiene que vernos y saber que lo estamos pasando mal».