Al menos cuatro asturianos logran salir de Israel, donde España inicia las evacuaciones

Un avión Airbus A330 del Ejército del Aire despegó a primera hora de la tarde de ayer de la base aérea madrileña de Torrejón hacia Tel Aviv para evacuar a una parte de los viajeros españoles atrapados en el aeropuerto israelí de Ben-Gurión. Con este vuelo militar, el Gobierno ha comenzado la misión de evacuación que anunciaba el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que ese primer vuelo no será el único. Según sus datos, en aquel aeropuerto esperaban unos 500 españoles. Para la jornada de hoy está previsto un segundo avión.

Precisamente, la avilesina Joanna de Castro y su familia tenían previsto salir anoche en ese primer aparato militar español que iba a despegar de Tel Aviv. Aunque los vuelos militares organizados por el Gobierno están dirigidos a no residentes (turistas o personas desplazadas por trabajo), la hija del portero Jesús Castro y sobrina de Enrique Castro, "Quini", logró convencer a las autoridades diplomáticas: "Tengo una hija de diez años, sáquenmela de aquí". La familia asturiana (Joana, su esposo y su hija) han podido además sacar a su perro.

La madre de Joanna de Castro, Blanca Covián, se mostraba exultante. "A las siete me llamó desde el aeropuerto para decirme: ‘Mamá, vamos para allá’. Ya le había cambiado la voz y no tenía la tensión de días pasados. Mi nieta me ha dicho: ‘Quiero estar en España, abuela’. Mañana nos encontraremos en Llanes, que es donde tienen la casa. Necesitamos abrazos todos", contó la Blanca Covián.

"Ha sido una pesadilla. No salía nadie de allí, pero ya ha pasado todo. Solo quiero dar las gracias a todos los que nos han ayudado", expresó la viuda del infortunado Jesús Castro.

Otro asturiano, el empresario Javier Vega de Seoane –nacido en San Sebastián, pero vinculado desde niño en la región– , también logró salir de Israel, en su caso en un vuelo comercial vía Londres. Presidente del grupo DKV seguros, Vega de Seoane había intentado repetidas veces sin éxito obtener un billete.

Fuentes del Ejército del Aire cuentan con la posibilidad de la participación de aviones de compañías civiles en esta misión de evacuación "si fuese necesario". Sacar de Israel a ciudadanos españoles o con doble nacionalidad que tienen residencia estable en aquel país –más de 7.000– es algo que "no está previsto", afirmó la ministra porque "no estamos en ese escenario".