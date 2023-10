"Dar con un garbanzo negro no quita que el potaje sea buenísimo en la administración"

Lara Zurita es en realidad Pilar Zurita, funcionaria granadina con veinte años de experiencia en la administración local y hoy titular del Órgano de Gestión Tributaria del Cabildo de Lanzarote. Pero su libro "Cómo sobrevivir a la burrocracia", que presentó ayer en el Colegio de Abogados de Oviedo de la mano de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, lo escribió, asegura, como ciudadana, como Lara –así la llaman en casa–. "Y como ciudadana –confiesa– sufro también los obstáculos de la administración". De ahí surgió la idea de elaborar una guía de ayuda, escrita con lenguaje de "andar por casa" y dirigida, en su origen, a sus hijos adolescentes.

Zurita participó, además, ayer en unas jornadas de formación para las personas electas en las últimas elecciones municipales. Las charlas estuvieron organizadas por la Cátedra de Municipalismo de la Universidad de Oviedo y se desarrollaron en la sede de la Federación Asturiana de Concejos.

–¿En España hay mucha burrocracia?

–Hay los controles necesarios para asegurar que no se producen arbitrariedades, pero creo que las personas tienen poca información para poder manejar bien el sistema. Es decir, cualquier juego tiene siempre unas reglas. A nadie se le ocurre entrar en medio de una partida de mus, si no sabe jugar al mus. O por ser un poco más modernos, entrar en una partida de Minecraft si no sabe de qué va. Esto con la administración no pasa. No es tanto un problema de exceso de reglas sino que esas reglas no son bien conocidas. En general por la ciudadanía, y a veces, incluso por los propios empleados públicos, lo cual dificulta aún más la agilidad de los procedimientos.

–¿Cómo puede ser posible esto último?

–Porque siempre hay fallos en el sistema. No seré la primera a la que le han pedido más papeles de los necesarios. Esto pasa porque las reglas mutan y los empleados no siempre se adaptan a ellas, como sucedió en 2015 con la ley de procedimiento. Por otro lado, los procesos de estabilización de interinos que estamos viendo ahora son, en muchos casos, para estabilizar a personal que entró con contratos laborales sin hacer ninguna prueba selectiva. Y como no tuvo que estudiarse ninguna regla del juego, no las conoce bien.

–¿Qué consejo le daría a un emprendedor para que no desespere con la administración?

–Informarse bien. Hay maneras de acceder a esas reglas del juego sin perderse y sin volverse locos, porque no son tantas ni tan difíciles. Lo que pasa es que, como ya nos genera recelo todo lo que tiene que ver con tramitar papeles con la administración, lo vamos dejando. Y en vez de acercarnos con afecto, nos acercamos con resquemor. Si comprendiéramos que todas esas reglas lo que hacen es protegernos para evitar que haya arbitrariedades y que nos están dando un montón de herramientas para poder defendernos ante posibles abusos, nuestra mirada a la administración sería más amable. Pero para eso, hay que perderle el miedo.

–¿Qué ha fallado en el sistema para que exista ese recelo a la administración?

–Hemos salido de los centros educativos sabiendo una bases mínimas de física, química, matemáticas... Pero no nos han enseñado absolutamente nada de las reglas de funcionamiento de nuestro país. Esto ya nos deja muy desprotegidos. No tiene sentido que no enseñemos a los jóvenes a hacer una declaración de la renta, a entender los conceptos que salen en una nómina o a hacer un sencillísimo escrito para protestar contra la administración. En definitiva, falla el sistema educativo.

–¿Cuáles son esas reglas básicas para enfrentarse a la administración?

–Uno de los problemas más comunes es sentirse indefenso. Ante eso, una regla básica es: conoce tus derechos. Si no sabes por ejemplo que tienes derecho a no presentar documentación tres veces en el mismo sitio, vas a seguir agachando la cabeza cada vez que te lo pidan. O por ejemplo saber que tienes derecho a no presentar originales, salvo que ese procedimiento incluya una regla concreta que los exija, pero entonces tienes derecho a que la administración te devuelva una copia autenticada. Otra regla básica es hacerse responsable de nuestras vidas mucho más. No podemos estar todo el rato llorando a papá Estado o a mamá comunidad autónoma cuando lo que tenemos que hacer es leer más y hacernos cargo de nuestra parte. También debemos saber que las administraciones tienen la obligación de tener que adaptar los textos a la población. Desde el año 2002 tenemos recogido el derecho a comprender. Conociendo el calendario fiscal de tu pueblo o sabiendo que puedes domiciliar tus impuestos, también puedes ahorrar. Porque de pagarlo en plazo y bonificado a pagarlo tarde, con recargo e intereses, son una cuantas sidras las que te puedes echar.

–¿Es merecida la mala fama que tienen los funcionarios?

–Rotundamente no. Sostenerlo es lo mismo que decir que todos los andaluces somos unos vagos, que todos los catalanes son unos agarraos, que todos los madrileños son unos chulos... Son generalizaciones completamente infundadas. Que tengas la mala suerte de topar con un garbanzo negro, no significa que no haya un potaje buenísimo.