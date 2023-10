"Es difícil vivir pendiente de salir corriendo para el refugio y escuchando explosiones", confiesa la avilesina Joanna de Castro, sobrina de Quini, tras escapar de Israel

"Esperamos a que la cosa se recondujese o se calmase, pero este martes tuvimos que salir corriendo por dos veces para el refugio y fue el punto de inflexión. Es difícil vivir así, pendiente de cualquier ruido, es muy estresante, quedas bloqueado. Además, comenzaron a producirse incursiones desde el Líbano y Siria y vimos que la situación podía empeorar mucho aún y podían cerrar incluso el aeropuerto, dejándonos atrapados", comenta Joanna de Castro, hija del portero Jesús Castro y sobrina de Quini, que pasada la medianoche de este martes pudo por fin salir de Israel con su marido y su hijo y ya descansa en su casa de Llanes, tras aterrizar en Torrejón a las cinco y veinte de la madrugada.

Conseguir el vuelo fue al final relativamente fácil. "Vi que el Gobierno había puesto un avión, así que llamé al teléfono de emergencia que se había publicado y me contestaron a la tercera. Primero me dijeron que no, que solo era para residentes. Pero yo le expliqué que no teníamos doble nacionalidad, que habíamos venido por el proyecto empresarial de mi marido para cuatro años. Al final le dije: 'Por favor ayúdanos, saca a mi hija de aquí'. A la media hora me llamaron y me preguntaron si podía estar a las ocho en el aeropuerto. Le dije que claro que sí. Cogimos la maleta y metimos lo primero que se nos ocurrió y fuimos para el aeropuerto. Afortunadamente, en el camino para el aeropuerto no encontramos ningún problema, el tráfico era fluido. En el aeropuerto había un caos. Estuvimos muchas horas allí. A las doce menos cuarto no convocaron a los 209 pasajeros, comprobaron si nuestros nombres estaban en las listas, nos llevaron a pasar por el checking y ya luego esperamos el embarque. Todo el personal era militar, nos dieron un trato espectacular, nunca dejaré de darles las gracias, hemos venido mimados. Nos llevaron a la T4 desde Torrejón y alquilamos un coche para viajar a Asturias. Nos hemos llevado un buen palizón de viaje", relató Joanna de Castro.

Tiene claro que "si la situación se normaliza, no tendríamos ningún problema en volver, ha sido un descubrimiento de país". Y rememoró: "Cuando tuvimos que meternos en el refugio, se dieron cuenta de que éramos de fuera. Te cogían de la mano, te decían cómo respirar para controlar el miedo, trataban incluso de hacerte reír y de hacernos pasar la estancia en el refugio más agradable. A la segunda vez ya nos abrazábamos, tienen un corazón muy grande".

Las noticias que llegan de Israel son "superalarmantes". "He dejado a gente allí, hay muchísimos españoles, algunos han podido marcharse, pero muchos están todavía atrapados", comentó. Joanna de Castro quiso acordarse de "los niños asesinados, todos los secuestrados, la soldado sevillana fallecida, esa pobre chica alemana expuesta de esa forma... esa gente sí que ha sufrido. Lo que le ha pasado a Israel me tiene el corazón roto. Nosotros hemos pasado mucho miedo, han pasado misiles por encima de nosotros, todo el día escuchando explosiones, nos hemos tirado corriendo a los refugios, pero hemos regresado y estamos entre los nuestros".

Joanna de Castro confesó que se siente "abrumados, sobrepasados por tantas muestras de cariño, pero encantados de estar por fin en Asturias".

Concentraciones en Oviedo y Gijón en solidaridad con los afectados por la guerra

Esta mañana se celebró en Oviedo una concentración en solidad por las víctimas del conflicto árabe-israelí frente el ayuntamiento de Oviedo. En el acto, organizado por el Grupo Municipalista de la FEMP, participaron varios concejales de PSOE, IU y Vox.

Por su parte, la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias (Codopa) convocó esta tarde una concentración en la plaza del Parchís de Gijón para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino ante la escalada bélica en la Franja de Gaza.