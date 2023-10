Así será la EBAU de este curso en Asturias: habrá que elegir entre Historia y Filosofía, y se crea una nueva materia para el Bachillerato General

La EBAU del cambio iba a llegar este curso, pero el adelanto electoral y la no formación de Gobierno obligó al Ministerio a posponer la reforma. Así que la prueba de acceso a la universidad del próximo verano llega con cambios mínimos. El departamento de Pilar Alegría presentó este miércoles a las comunidades autónomas el borrador de la orden que recoge las reglas para la selectividad de 2024. Solo hay dos novedades: los estudiantes deberán elegir si examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía –hasta ahora la materia obligatoria era Historia de España– y se introduce una nueva asignatura, Ciencias Generales, para los alumnos que cursen el Bachillerato General. Esta modalidad fue introducida el curso pasado con la LOMLOE y está pensada para jóvenes que no tienen claro qué carrera estudiar o que no quieren cerrar puertas a ninguna carrera.

El documento, que será sometido a exposición pública, mantiene el mismo número de materias a examen que en cursos anteriores: la obligatoria de la modalidad y tres comunes (cuatro en el caso de comunidades con lengua cooficial, que no es el caso de Asturias). Estas comunes son Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II y, aquí viene la novedad, Historia de España o Filosofía. Esta elección deberá efectuarse, recoge la orden ministerial, «en el momento de la inscripción de la prueba». El cambio responde a la LOMLOE, que recupera la Filosofía como troncal en el Bachillerato. Los aspirantes que quieran subir nota podrán examinarse, como hasta ahora, de otras dos materias de modalidad de Bachillerato. Asimismo, el alumnado podrá examinarse de una segunda lengua extranjera distinta de la que hubiera cursado como materia común y la nota podrá ser tenida en cuenta por las universidades en el proceso de admisión. Pero nada de lo anterior es nuevo. Sí lo es la adaptación de la EBAU a los estudiantes del Bachillerato General, en el que cundía el temor a qué iba a pasar con ellos. El Ministerio resuelve esta situación introduciendo la específica de modalidad de Ciencias Generales. Estos alumnos, no obstante, también podrán optar por Dibujo Artístico II o Análisis Musical II o Artes Escénicas II. El borrador que contiene las normas de la EBAU de este curso también mantiene el formato y duración de los exámenes de otros años: 90 minutos con descansos de 30. Por otro lado, el texto fija las fechas en las que las comunidades deberán convocar las pruebas. En el caso de la EBAU ordinaria, esta deberá realizarse antes del 14 de junio –el curso pasado se hizo entre el 6 y 8– y los resultados tendrán que publicarse antes del 28 de ese mismo mes. La extraordinaria, por su parte, deberá realizarse antes del 12 de julio –el curso pasado fue entre el 5 y el 7– y publicar las calificaciones antes del 19. Asturias ve los cambios "razonables" El director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime, consideró este miércoles como “una solución muy razonable” la propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional de realizar para este curso unos cambios mínimos en la EBAU con el objetivo de adaptarla a la nueva ley educativa (LOMLOE) en vigor. Artime, que participó en una reunión con el resto de comunidades autónomas y el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, respaldó la propuesta "teniendo en cuenta que nos encontramos ante un gobierno en funciones que tiene que ordenar el desarrollo de la EBAU con la implantación de la nueva norma". "Es una solución que introduce los mínimos cambios indispensables y que pone el foco en el alumnado”, añadió. El director genetal celebró, asimismo, el adelanto de la tramitación de la prueba, que el Ministerio prevé tener aprobada durante noviembre, lo que supone una anticipación de más de dos meses respecto a otros años. “Agradecemos esta diligencia y creemos que es un paso adelante habida cuenta de las implicaciones de la norma y la ansiedad que genera en los centros y el alumnado”, concluyó.