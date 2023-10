Alba Gil hace cultura desde la caleya con su productora de teatro Palomica Lloca Producciones

"Palomica Lloca somos una compañía de teatro feminista y rural. Apostamos por hacer un teatro que refresque los códigos sobre la escena. Nos servimos de todos los lenguajes y disciplinas posibles para conmover y emocionarnos juntas. Hacer visible lo sutil de forma poética es nuestra máxima". Así define Alba Gil Menés su productora de teatro y artes escénicas, cuya sede se encuentra, desde 2021, en la Villa Tecnológica El Sabil, en Villanueva (Santo Adriano).

Dejó Madrid con 18 años, quería vivir en el Norte y se estableció en Oviedo donde estudió Historia del Arte y luego Promoción en Igualdad de Genero, trabajando al tiempo en distintos oficios. Un día encontró su hogar en una casina en Villamejín (Proaza). En Asturias lleva 13 años. "Tengo vínculos muy fuertes con esta tierra, Asturias me acogió muy bien". Durante la pandemia se dedicó a escribir y nació "Mordiendo la verdad", una obra de teatro que presentó a un concurso del Principado dotado con 15.000 euros, y ganó. Eso sí, había que representar la obra.

"De repente me vi que tenía que poner en marcha el espectáculo, tienes que buscar una directora actoral, un director de escena y además convertirme en actriz, entre otras cosas. Con la idea fui a Valnalón y allí nació la Productora", recuerda. Su proyecto fue reconocido en 2022 como el Mejor Proyecto Empresarial "por la profesionalidad de su enfoque dentro de la industria cultural generadora de empleo, la utilización de la creación artística como medio de difusión de valores sociales así como su apuesta por el medio rural asturiano", decía el fallo. Ella, que continúa representado "Mordiendo la verdad", recuerda que fue un éxito absoluto en su estreno en Mieres. "Cada vez hago más bolos con esta obra, somos un equipo que tenemos muy claro la esencia de lo que queremos hacer", explica.

"Mi trayectoria está muy vinculada con el género y con el lugar que ocupamos las mujeres y los hombres. Ahora estoy representando también una obra nueva, en esta ocasión junto a Minerva Barragán, que tiene también su propia compañía de circo, Hipnótica Circo Teatro. Nos vimos actuar un día y nos fichamos para hacer algo juntas y así nació la siguiente obra, ‘La Vía Láctea’, que es teatro para bebés. Estuvimos casi un año de producción, hicimos también la escenografía, el guión, en fin, todo el proceso creativo. Es una obra que habla de la lactancia materna. Queríamos hacer algo donde el público adulto que tiene bebés de 0 a 3 años pudiera acceder a una programación cultural donde también para ello fuera interesante. Es una obra increíble. Lo estrenamos en Proaza", dice.

Su espacio de trabajo en El Sabil es esencial para su trabajo. "Es imprescindible contar con este local donde no sólo ensayamos sino que también tenemos nuestra oficina. Vivo aquí al lado, en un pueblín, y estoy encantada", explica esta emprendedora que, además, está ilusionada con su actividad como cantante en la calle. "Empecé hace meses a cantar en Gijón, en la calle, y es una experiencia muy buena, necesitas muy poco protocolo para poder conectar con las personas".

Sobre el emprendimiento en el medio rural explica: "Depende de cuales sean tus objetivos en la vida, yo trabajo en la zona rural pero luego las actividades las desarrollo fuera. Creo que El Sabil es un espacio insólito dentro de las posibilidades que hay en la Asturias rural. En general faltan recursos y, especialmente, los dedicados a la gente joven. Donde yo vivo quedan pocos jóvenes. Yo soy de las que opino que tenemos una juventud maravillosa, con un potencial increíble, nos dan mil vueltas en muchas cosas. En una comunidad como Asturias, muy envejecida, se habla poco de los jóvenes y, en ocasiones, es un discurso negativo que no comparto. Me sorprende muchísimo que no haya políticas de acercamiento de la cultura a la juventud, ni siquiera están presentes en el discurso político habitual", añade.